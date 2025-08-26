(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: El voto es secreto
Nuestro corresponsal en Arica nos comunica que elementos chilenos han iniciado una campaña con el objeto de lograr que el voto en el plebiscito de las provincias cautivas no sea secreto sino público. Esta campaña es un verdadero absurdo, ya que pretende crear confusión cuando desde un primer momento uno de los acuerdos que se tomó y que tiene plena vigencia es que el voto será secreto. El asunto no deja lugar a duda y se ha establecido en forma tan clara porque el espíritu del laudo, al contemplar los puntos capitales de la votación plebiscitaria, dispuso voto secreto. HLM.

