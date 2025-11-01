1925: Un drama sangriento

El hall principal de El Comercio fue teatro ayer de una lamentable y sangrienta escena. Como consecuencia se halla gravemente herido el señor Edwin Elmore. Minutos antes de las cinco de la tarde, entró a la imprenta el señor José Santos Chocano. Al encontrarse ambos, se produjo un violento y rápido cambio de palabras, que generó en agresión. De improviso, el señor Chocano, que había logrado desasirse de su contendor que lo golpeaba, extrajo un revólver del bolsillo y disparó. Un redactor llevó al señor Elmore al hospital Italiano. El señor Chocano fue detenido y conducido a la comisaría.