Martha Hildebrandt: el significado de “Lucir”.

Este verbo, derivado de luz, tiene en español general solo acepciones positivas: lucir saludable, lucir feliz. Pero, por influencia del más amplio campo semántico que tiene el correspondiente verbo inglés to look, en el Perú y en otros países de América lucir se usa también en contextos negativos: lucir enfermo, lucir preocupado. El DRAE 2001 no incluye, ni siquiera como americanismos, estos usos anglicistas de lucir que hicieron perder la paciencia al más ilustre de los lexicólogos castellanos, el catalán Joan Corominas.