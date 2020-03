En su novela Nunca confíes en mí, Renato Cisneros pone en boca de uno de los personajes esta frase: “... me alentaste a que no me desesperara, a que caminara despacio, ahora vienes y, jua, me pinchas el globo” (Lima 2010, p. 65). La locución verbal pinchar el globo, documentada en nuestra lengua familiar, significa ‘desilusionar abruptamente a alguien’. No se registra en la última edición del DRAE (2014) ni en el también académico Diccionario de americanismos (2010).