Esta frase, supuesto “rasgo de urbanidad lingüística”, se profiere cuando el hablante –que a lo mejor ha cometido ya algún atropello contra la lengua– se percata de que ha repetido una palabra (la segunda puede no ser idéntica, pero sí de la misma familia). La redundancia o repetición, sin embargo, no es mala en sí misma; puede ser, por lo contrario, un recurso estilístico: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar...” (El Comercio, Lima, 25/9/2007)