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Bukele y los peleles

“A veces parece que a algunos les preocupa más que Keiko se anote un punto que recuperar la seguridad de los peruanos”.

    Isabel Miró Quesada D.
    Por

    Presidenta del Consejo Consultivo Editorial de América Televisión

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su homóloga del Perú, Keiko Fujimori, en los actos protocolarios previos la reunión oficial que sostuvieron en la Casa Presidencial, en San Salvador. (Foto: EFE/ Rodrigo Sura)
    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su homóloga del Perú, Keiko Fujimori, en los actos protocolarios previos la reunión oficial que sostuvieron en la Casa Presidencial, en San Salvador. (Foto: EFE/ Rodrigo Sura)

    La derecha ha sido particularmente mezquina con Keiko Fujimori. Sus expertos en seguridad parecen más interesados en descalificar su iniciativa que en reconocer cualquier posibilidad de cambio.

    Merlín IA

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