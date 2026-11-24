No pueden dormir. El menor movimiento que sienten los pone en alerta. Cuando llegamos, el suelo nos recibió temblando. No era un sismo, sino el río desprendiendo los extremos del territorio. Los constantes desbarrancamientos han obligado a sus habitantes a reubicarse, en una suerte de peregrinación forzada hacia el interior de la Amazonía.

Entre la inmensidad del Amazonas y el verde paisaje que forman los árboles a orillas de sus aguas marrones y turbias, se encuentra Yahuma I Zona, una comunidad indígena ticuna ubicada en la triple frontera de Perú con Colombia y Brasil. A unos 45 minutos en embarcación desde el puerto colombiano de Leticia, niños, jóvenes y adultos mayores han desarrollado sus vidas durante más de seis décadas entre el río, las chacras y los árboles frutales.

Vista aérea de la comunidad afectada. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

Yahuma I Zona es un territorio verde. Antes de los desbarrancamientos, sus habitantes desarrollaban sus actividades cotidianas entre la pesca, las jornadas en las chacras, la crianza de animales y el cuidado ancestral de sus bosques. Pero todo ha cambiado en menos de un año. Las viviendas, los caminos y los espacios donde antes transcurría su vida cotidiana han ido desapareciendo.

La emergencia nos llevó hasta el centro de la comunidad. Llegar a esta parte de la Amazonía fronteriza representa una travesía para quienes no están acostumbrados a desplazarse por el territorio. Dependiendo de la ruta, se necesitan uno o dos vuelos y varios traslados en embarcación. Este último fue el recorrido que realizamos para conocer a una comunidad que se resiste a desaparecer.

Al llegar, los pobladores nos recibieron entre danzas y cantos. Pese a la crisis que enfrentan y al temor con el que conviven diariamente, decidieron organizarse para presentar su comunidad ante los visitantes. Después de las presentaciones, comenzamos a conversar con quienes permanecen en el territorio.

Con un polo gris y el sol sobre la frente, Rafael Virgilio Joanico, agente municipal de Yahuma I Zona, nos guió por un tramo de la comunidad mientras contaba cómo 36 viviendas habían caído al río. Según explicó, 76 familias están contempladas en un proceso de reubicación hacia una zona más alejada de la ribera.

El traslado también modifica sus desplazamientos cotidianos. No solo deben internarse cada vez más en la selva para establecer sus viviendas, sino que ahora necesitan caminar mayores distancias para acceder al río y transportar los pocos materiales con los que cuentan para reconstruir sus casas de madera.

Debido al temor por posible derrumbe, las clases no se pueden dictar con normalidad y los profesores se reinventan. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

La rutina es distinta a la de las ciudades cercanas. En Yahuma I Zona no cuentan con agua potable ni con un centro de salud. Tampoco disponen actualmente de electricidad operativa y sus posibilidades de conectividad son limitadas, a diferencia de las principales ciudades brasileñas y colombianas de la triple frontera. Apenas permanece una escuela que, según los pobladores, termina inundada durante las lluvias, lo que impide que alumnos y profesores utilicen sus instalaciones.

En medio de la comunidad, cerca de una pequeña cancha de fútbol delimitada sobre el amplio terreno cubierto de pasto, una vía peatonal que antes conectaba las viviendas termina ahora al borde del Amazonas. Cerca de allí, una bandera del Perú, colocada por los propios pobladores, señala hasta dónde temen que pueda avanzar el siguiente desprendimiento de tierra.

Bandera que han colocado como punto de delimitación. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

El tiempo juega en contra de los habitantes de Yahuma I Zona. Mientras intentan continuar con sus actividades, permanecen atentos a los movimientos del suelo para saber cuándo tendrán que alejarse nuevamente hacia el interior de la selva.

Las noches en las que el río se lleva las casas

Sentado bajo la sombra de un árbol, buscando escapar del sol del mediodía en plena Amazonía, Javier Arimuya Icaté, de 41 años, recuerda cómo comenzaron los derrumbes. Serio y con la voz baja, contó que una madrugada los gritos de auxilio alertaron a los vecinos. Al salir, encontraron lo que parecía una pesadilla hecha realidad: el barranco estaba alcanzando las primeras viviendas.

Su primera preocupación fue saber cómo se encontraba la dueña de una de las casas. Sin embargo, recordó que ella estaba en Cuchillococha, a más de dos horas de distancia. Fueron entonces los vecinos quienes intentaron rescatar sus pertenencias mientras la tierra continuaba desprendiéndose hacia el río.

Sacaron ollas, platos y otros objetos. Parte de las estructuras terminó en el Amazonas, junto con animales y cultivos que las familias mantenían alrededor de sus viviendas. Javier recuerda que, en una de las casas, los vecinos apenas consiguieron rescatar parte de las pertenencias antes de que el resto cayera al agua.

Los desprendimientos continuaron durante las semanas siguientes. Hubo periodos de aparente tranquilidad en los que los pobladores pensaron que el barranco dejaría de avanzar. Las casas, que antes estaban distribuidas en dos filas, comenzaron a desaparecer progresivamente. Después llegaron los daños a las veredas y a parte de la infraestructura eléctrica.

Los comuneros trabajan día y noche para nuevamente levantar sus casas. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

La comunidad lleva casi dos meses sin luz, según Javier. Aunque contaban con un sistema de paneles solares, parte de sus componentes quedaron afectados. El poblador también atribuye el mal funcionamiento de los equipos a los daños ocasionados por una tormenta.

La noche anterior a nuestra visita, Javier y un profesor retiraron carpetas, mesas y materiales escolares porque temían que el barranco alcanzara la escuela. “A veces no se puede descansar”, contó. Aquella noche permanecieron despiertos ante la posibilidad de que el río se llevara el local educativo.

Lloyd Manuyama Peña, monitor y comunicador indígena de FECOTIR, llegó desde la comunidad de Bufeo Cocha. Durante su estancia observó cómo las familias reaccionan cuando escuchan desprenderse la tierra. Los pobladores se trasladan hacia la cancha, donde permanecen atentos a los movimientos del terreno. “Ellos están vigilando”, señaló Lloyd, quien explicó que los habitantes pasan las noches pendientes del peligro.

Reconstruir después de perderlo todo

A cierta distancia de la ribera, las familias intentan establecerse nuevamente, pese al miedo, el cansancio provocado por el calor sofocante y los pocos materiales con los que cuentan. Entre los árboles han levantado pequeños tambos y estructuras provisionales, algunas con elementos recuperados de las viviendas afectadas. No todos han conseguido construir un espacio propio.

Las viviendas están armadas con madera reutilizada, grandes plásticos que sirven como techos, paredes y puertas, así como con las calaminas que lograron salvar. Todo es provisional. Cuando llueve, el agua ingresa por las coberturas improvisadas. Durante el día, el calor también se hace sentir dentro de estos refugios.

Rafael Joanico explicó que la comunidad comenzó a habilitar hace aproximadamente cuatro meses un camino hacia la nueva zona de asentamiento. La distancia complica el traslado de madera y otros materiales necesarios para levantar las viviendas.

Durante el recorrido por esta zona de terreno accidentado, constatamos que cinco familias comparten una misma estructura. Otras permanecen en espacios reducidos, bajo techos que no siempre resisten las lluvias.

Familias enteras han improvisado viviendas luego de los desbarrancamientos. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

Wilson Méndez Fernández, de 27 años, ha vivido toda su vida en la comunidad. Cuenta que los niños ahora deben desplazarse por caminos improvisados y permanecer en viviendas construidas entre los árboles.

Antes, las familias cultivaban plátano, yuca y otros productos, criaban animales y pescaban en las cochas cercanas. Javier recuerda las chacras que había frente a las viviendas y los árboles frutales que terminaron cayendo al río. Wilson también menciona los animales y peces que desaparecieron junto con esos espacios. “Perdimos todo”, relató Wilson.

Entre los materiales que los vecinos lograron recuperar quedaron láminas rotas y estructuras que ya no pueden utilizar. Javier cuenta que tampoco tienen dinero para comprar nuevas calaminas. Las chacras donde cultivaban productos para vender desaparecieron con el avance del barranco.

Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yavarí llegó hasta la comunidad y entregó calaminas y clavos, según Wilson. Sin embargo, aseguró que después de aquella visita no volvieron a recibir a dicho personal.

Vivir junto al río, pero sin agua segura

En varios sectores de Yahuma I Zona, la ribera presenta pendientes pronunciadas y terrenos inestables. Acercarse representa un riesgo. Durante nuestro recorrido, los pobladores debían ayudarse entre sí para subir y bajar por uno de los accesos hacia las embarcaciones. Con cada pisada, la tierra se desprendía un poco más. Una nueva lluvia podía significar la pérdida de otro tramo de la ribera.

Día a día personas ven cómo se pierde el territorio. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

Lloyd Manuyama intentó acercarse al río para asearse, pero desistió por el peligro. Las familias tampoco pueden bajar con facilidad para recoger agua. Algunas aprovechan las precipitaciones para almacenarla, aunque durante los días de su visita no había llovido. A las dificultades para conseguir agua segura se suma el riesgo de que los recipientes sin protección se conviertan en criaderos de mosquitos transmisores del dengue.

Habitantes se ayudan entre si para poder ingresar a la comunidad por los barrancos. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

“Porque para ir a traer agua allá es algo muy peligroso”, explicó Lloyd, quien teme que un nuevo desprendimiento sorprenda a los pobladores mientras se encuentran junto a la ribera.

El monitor indígena señaló que los habitantes habían recibido una donación de agua el día anterior. En los alrededores de las viviendas provisionales, los recipientes permiten almacenar lo que consiguen mientras esperan nuevas lluvias.

Un territorio indígena que desaparece

Yahuma I Zona no es la única comunidad afectada por los cambios en las riberas del Amazonas. Según información de Rainforest Foundation US, entre 2017 y 2026 se erosionaron aproximadamente 4.500 hectáreas de tierra en el tramo comprendido entre Caballococha y Leticia. Durante ese mismo periodo, una superficie similar se acumuló en nuevas playas e islas.

De esa extensión perdida, alrededor de 1.750 hectáreas corresponden a territorios de 17 comunidades y resguardos indígenas Ticuna, Cocama y Yagua, de acuerdo con la misma organización. Buena parte de esos espacios estaba conformada por bosques y chacras.

Más de la mitad de la comunidad ha caído al río. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

Los cambios en el territorio responden a una dinámica de erosión y sedimentación del Amazonas que puede intensificarse durante periodos de sequías y crecidas extremas, según Rainforest Foundation US. En el sector de Leticia y Santa Rosa, estas transformaciones también han modificado la posición del thalweg, la línea que sigue el canal principal del río y que constituye una referencia para la delimitación fronteriza entre Perú y Colombia, de acuerdo con el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

Francisco Hernández Calletano, presidente de una federación de comunidades ticuna, recuerda que Yahuma I Zona tenía una configuración muy distinta a la que encontramos durante nuestra visita. Explicó que antes existía una pequeña isla que separaba a la comunidad de una parte del río. También había una cocha donde los habitantes pescaban.

Muchos deben rehacer sus casas con materiales reciclados. Foto: Antonio Melgarejo/GEC

Hoy, según su testimonio, ambos espacios han desaparecido. El dirigente considera que los cambios en el curso del Amazonas están relacionados con el avance de la erosión. También recuerda lo ocurrido en Puerto Alegre, otra comunidad donde, asegura, desaparecieron instalaciones escolares por el desbarrancamiento.

Francisco cuestiona la falta de registros estatales sobre la pérdida de territorio indígena y pide mayor atención para las comunidades de la frontera. “Somos peruanos, nosotros hacemos patria acá acá. Cuidamos el territorio peruano, cuidamos todo”, manifestó.

En Yahuma I Zona, las familias continúan levantando sus viviendas lejos de la ribera. Algunas comparten refugios y otras intentan recuperar los materiales que quedaron de sus antiguas casas. Cerca del borde del río permanece la bandera peruana que los pobladores colocaron para señalar hasta dónde podría avanzar el siguiente desbarrancamiento. A pocos metros, la vía peatonal termina abruptamente frente al Amazonas. Más adentro, entre los árboles, las familias intentan levantar nuevamente sus casas entre recuerdos y esperanza.