Muchas veces el sentido común bien utilizado puede ayudarnos a decidir mejor. Hoy que la mayoría de peruanos estamos desconcertados sobre votar para alcaldes y gobernadores y corremos el riesgo de que en este río revuelto terminen ganando los pescadores, tal vez el seguir ordenadamente una lista de refranes podría ayudar:

Refrán 1.- Hombre precavido vale por dos: Haga una lista de todos los candidatos para su distrito, provincia y región. Lo ideal sería tener una lista completa para seguir escogiendo, pero si no encuentra algunos no es grave, pues probablemente no son relevantes.

R 2.- Mejor malo conocido que bueno por conocer: Busque información, con amigos, Internet u otros, sobre los candidatos de los que nunca ha oído hablar. Elimine a aquellos sobre los que no encuentra información de su experiencia, formación o pasado.

R 3.- Dime con quién andas y te diré quién eres: Analice a la agrupación que presenta a los candidatos que han pasado a este nivel. Si no hay datos o si esta tiene malos antecedentes, como estar ligada a políticos corruptos o ineficientes, elimine al candidato de sus opciones.

R 4.- Zapatero a sus zapatos: Deje en la lista solo a los que tienen la formación necesaria para administrar una ciudad o una región, o demuestran experiencia para el cargo (han dirigido empresas, sido regidores, autoridades o dirigentes vecinales, etc.).

R 5.- Más vale prevenir que lamentar: Elimine ahora a aquellos que tienen un pasado dudoso, antecedentes de corrupción, condenas o problemas con la sociedad.

R 6.- A palabras necias, oídos sordos: Analice las propuestas de los que quedan, para saber si tienen capacidad de cumplirlas. ¿Ofrece aeropuertos, miles de policías o regalar dinero, que su cargo no le permite? Elimínelo inmediatamente.

R 7.- Más vale pájaro en mano que cien volando: Entre los pocos que queden, seleccione a los 2 o 3 con la mejor trayectoria personal de honradez, experiencia y cumplimiento de promesas. Puede que no sean impecables, pero ya pasaron los filtros mayores.

R 8.- A buen entendedor pocas palabras le bastan: Finalmente, entre los que quedan, escoja aquel cuyas ofertas sean las que más se acercan a lo que usted considera adecuado. Y vote por él.

Como podrá ver el lector, esta guía de refranes tiene tres objetivos: A) Más que buscar al mejor, evitar equivocarse al elegir a una mala autoridad; B) Limitar la influencia de la publicidad y del dinero invertido para centrarse en evaluar la capacidad del candidato; y C) Dar prioridad a entender la seriedad de la persona y su equipo antes que a sus promesas de campaña. No es lo ideal, pero ahora parece lo más adecuado. Total, dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno.