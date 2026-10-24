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Medir para cambiar

“Toca mirar hacia el futuro y diseñar un sistema de educación basado en las necesidades de los estudiantes”.

    Matias Azcárate
    Por

    Estudiante de Política e Innovación Social en la Universidad de Nueva York

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La OCDE confirmó que los escolares peruanos de 15 años retrocedieron 18 puntos en lectura en PISA 2025. El Minedu, en un informe, recordó que esta generación vivió el cierre de escuelas entre los 10 y 11 años. Pero detenerse ahí sería confundir el contexto con la explicación.

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