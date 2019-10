Desde este jueves, una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizará una “supervisión documentaria" en la zona del proyecto minero Tía María, en Arequipa, de acuerdo con lo anunciado la tarde del miércoles por el primer ministro, Vicente Zeballos.

Él afirmó que el Gobierno "no va a imponer Tía María si no existen las condiciones ambientales y sociales para su desarrollo”, y añadió que esta anunciada supervisión será para evaluar si las condiciones de viabilidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero aún siguen vigentes. ¿El OEFA tiene competencias para supervisar un EIA en las condiciones previstas?

Según César Ipenza, abogado especialista en temas medioambientales, el OEFA, en la práctica, podría hacer una evaluación del territorio, pero no del EIA, pues aún no está en marcha el proyecto minero Tía María. “Lo que podría hacer el OEFA es una evaluación del territorio, no del EIA porque no se ha implementado todavía. Lo que puede puede hacer es simplemente evaluar el estado del Valle de Tambo. La segunda opción es supervisar, pero si el OEFA supervisa el cumplimiento de las obligaciones ambientales que están en un EIA, ¿cómo va a hacerlo si todavía la empresa no ha empezado a operar?”, explicó a El Comercio.

Además, dijo que esta anunciada revisión es una competencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). “Pero también ya vencieron los plazos legales para que se revise un EIA. Es una invención de algo que no existe”, opinó Ipenza.

Respecto a la acción del Senace, explicó que si el Estado encuentra evidencias que no están en el EIA producto de esta supervisión, "lo que corresponde es modificar el EIA. Pero, el único que puede modificar este instrumento es el Senace previas causales”.

Escenario futuro

El miércoles, el Consejo de Minería (CM) dio a conocer que los tres recursos de revisión presentados contra el proyecto Tía María fueron declarados improcedentes. En vista a esta decisión, el abogado Edgardo Portaro, del Estudio García Sayán, planteó los dos posibles escenarios que podrían continuar a partir de esta decisión del ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Las partes pueden formular una demanda contencioso administrativa y esperar a que el juez resuelva, o solicitar una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución del CM, y recién presentar su demanda. “Es poco probable que le den una cautelar”, explicó el abogado Portaro. “Lo que le tocaría a la empresa es negociar. Poder satisfacer los reclamos de la gente de Arequipa para que no penda sobre esta licencia una medida judicial que podría, eventualmente, revocarla”, explicó.

Consultado sobre si se podría suspender nuevamente la licencia al proyecto minero, Portaro dijo que sí, “siempre y cuando una de las partes obtenga una medida cautelar en el Poder Judicial que suspenda los efectos de la resolución del CM”. Sin embargo, considera esta opción como “poco probable” porque "la resolución del CM confirma el otorgamiento de la licencia de construcción”. “Es decir, la empresa ha tenido hasta dos resoluciones expedidas por el Minem. Tendrían que ser potentes los argumentos para que un juez desestime dos resoluciones administrativas”, indicó.

