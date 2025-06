El Centro Emergencia Mujer (CEM) de la comisaría de Puente Piedra ha atendido 739 casos de enero a mayo de este año, siendo los de violencia psicológica los más reportados. Dicho espacio brinda atención las 24 horas, los siete días de la semana.

Con el objetivo de supervisar el trabajo diario que realizan los equipos profesionales y fortalecer la articulación de acciones en favor de las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, realizó una visita inopinada a este CEM.

Durante su recorrido, la ministra destacó la importancia del CEM como un aliado estratégico en la lucha contra la violencia familiar. Asimismo, resaltó el avance en la toma de conciencia sobre la violencia psicológica, la cual representa la mayor cantidad de denuncias registradas en este centro.

Por su parte, el comisario de Puente Piedra indicó: “Antes, la violencia psicológica no se denunciaba porque muchas personas no la reconocían como tal. Hoy, gracias a los esfuerzos de sensibilización, sabemos que también es violencia y que no debemos tolerarla. Estamos avanzando en esta lucha para que ninguna mujer, niño o niña sea víctima de violencia.”