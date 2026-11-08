La ciudad de Chiclayo intensifica los preparativos para recibir al papa León XIV, quien encabezará una misa multitudinaria el próximo viernes 13 de noviembre.

Los trabajos de acondicionamiento de la explanada ubicada en las Pampas de Pimentel registran un avance de entre el 70 % y 75 %, según informó a canal N el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez.

#EnVivo | Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, informó que los trabajos en la explanada para la misa del papa León XIV tienen un avance cercano al 70 %. También indicó que se habilitaron 81 hectáreas y que se instalarán 17 pantallas. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt — Canal N (@canalN_) November 7, 2026

La autoridad regional precisó que el espacio destinado a la celebración religiosa comprende 81 hectáreas y contará con infraestructura para facilitar el desarrollo de la actividad, entre ellas iluminación, 17 pantallas y estructuras cortavientos, debido a las condiciones climáticas de la zona. La entrega del recinto está prevista para el 11 de noviembre.

Para recibir a los aproximadamente un millón de asistentes que se esperan , se han organizado tres accesos principales, distribuidos en 17 puertas de ingreso y siete salidas. Asimismo, el Ejército apoyará con alrededor de 4.000 espacios de estacionamiento, ubicados a unos tres kilómetros de la explanada.

Chiclayo 8 de noviembre de 2026. Registro de la catedral de la ciudad donde el Papa León XIV se presentará la próxima semana. (Foto: Alonso Chero /EC)

Chiclayo 8 de noviembre de 2026. Registro de la catedral de la ciudad donde el Papa León XIV se presentará la próxima semana. (Foto: Alonso Chero /EC)

Chiclayo 8 de noviembre de 2026. Registro de la catedral de la ciudad donde el Papa León XIV se presentará la próxima semana. (Foto: Alonso Chero /EC)

A las afueras se puede observar emprendedores que aprovechan la visita del santo Padre para vender sus productos. (Foto: Alonso Chero / EC)

A las afueras se puede observar emprendedores que aprovechan la visita del santo Padre para vender sus productos. (Foto: Alonso Chero / EC)

También se han considerado facilidades para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán ser trasladados desde el estadio Elías Aguirre mediante unidades de transporte habilitadas para ese propósito.

En cuanto a la organización de los asistentes, el ingreso al recinto comenzará desde las 8:00 de la noche del jueves 12 de noviembre. Los fieles podrán consultar la ubicación asignada y los horarios correspondientes a través de los códigos QR de sus entradas. Hasta el momento, cerca de 150 mil personas ya habían realizado el registro para obtener sus boletos.

El despliegue también contempla medidas de atención y seguridad. Se instalarán 14 puntos de salud, un hospital móvil de Hospital Perú y 20 ambulancias, además de personal de los bomberos, la Cruz Roja y el Ministerio de Salud. A ello se sumará la habilitación de aproximadamente mil servicios higiénicos y un contingente policial para resguardar la actividad.

Por otro lado, Jorge Pérez recomendó a los asistentes acudir con ropa cómoda, gorras de ala ancha y cortavientos, debido a las fuertes corrientes de aire que caracterizan a las Pampas de Pimentel. También pidió evitar el uso de sombrillas y señaló que se distribuirán botellas de agua gratuitas al momento del ingreso.

Finalmente, el gobernador indicó que, además de los días 13 y 14 de noviembre, declarados no laborables a nivel nacional, se evalúa proponer ante el Consejo Regional que el 11 y 12 de noviembre también tengan esa condición en Lambayeque. La iniciativa busca facilitar la participación ciudadana en las actividades religiosas programadas por la llegada del pontífice y de imágenes sagradas procedentes de distintas regiones del norte del país.