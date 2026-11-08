Chiclayo 8 de noviembre de 2026, la ciudad se prepara para la llegada el papa León XIV. (Fotos: Alonso Chero)
Chiclayo 8 de noviembre de 2026, la ciudad se prepara para la llegada el papa León XIV. (Fotos: Alonso Chero)
Por Redacción EC

La ciudad de Chiclayo intensifica los preparativos para recibir al papa León XIV, quien encabezará una misa multitudinaria el próximo viernes 13 de noviembre.

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