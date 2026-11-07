Fenómeno meteorológico llamó la atención de decenas de habitantes en el sur chico del país. FOTO: SENAMHI
Fenómeno meteorológico llamó la atención de decenas de habitantes en el sur chico del país. FOTO: SENAMHI
Por Redacción EC

Un sorpresivo fenómeno meteorológico llamó la atención de decenas de habitantes en el sur chico del país al promediar las 6 de la tarde de hoy, sábado 7 de noviembre. Vecinos de los distritos de El Carmen y Alto Larán, en Chincha, reportaron la inusual aparición de relámpagos y truenos continuos.

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