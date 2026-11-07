Un sorpresivo fenómeno meteorológico llamó la atención de decenas de habitantes en el sur chico del país al promediar las 6 de la tarde de hoy, sábado 7 de noviembre. Vecinos de los distritos de El Carmen y Alto Larán, en Chincha, reportaron la inusual aparición de relámpagos y truenos continuos.
Un sorpresivo fenómeno meteorológico llamó la atención de decenas de habitantes en el sur chico del país al promediar las 6 de la tarde de hoy, sábado 7 de noviembre. Vecinos de los distritos de El Carmen y Alto Larán, en Chincha, reportaron la inusual aparición de relámpagos y truenos continuos.
La activación de este tipo de fenónmenos había sido advertido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), debido a las precipitaciones intensas en la sierra y la costa norte.
Este evento atmosférico ha generado diversas reacciones en la provincia chinchana, manteniéndose los residentes atentos ante cualquier cambio durante las próximas horas.
Senamhi a corto plazo
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de corto plazo ante la posible ocurrencia de lluvias intensas en distintas regiones del país:
- Sierra: Se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de nieve y granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra centro y sur.
- Selva: Se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva alta norte; así como en la selva alta y baja del centro y sur, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
- Costa: Se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura. Asimismo, se esperan lloviznas de ligera intensidad en la costa centro y sur.
- ¿Cómo se forman los relámpagos?
Según el Senamhi, los relámpagos y las descargas eléctricas se producen por una combinación de factores atmosféricos que generan nubes de gran desarrollo vertical (cumulonimbos) muy cargadas de electricidad.
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