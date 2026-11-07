El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), ordenó el retiro inmediato del agua de mesa Manantial Adonai de cualquier establecimiento comercial tras detectar la presencia de una bacteria que representa un riesgo para la salud pública.

Digesa exhortó a la población a NO adquirir ni consumir agua de mesa de dichas marcas, en ninguna de sus presentaciones ni lotes. (Foto: Congerdesign) / Pixabay

Riesgos para la salud y población vulnerable

De acuerdo con los especialistas sanitarios, el consumo o la exposición a la bacteria Pseudomonas aeruginosa puede provocar infecciones y diversas enfermedades, afectando de manera prioritaria a aquellas personas que cuentan con el sistema inmunológico debilitado o vulnerable.

Ante este panorama, la entidad gubernamental ha enfatizado una recomendación estricta dirigida a la ciudadanía:

“No adquirir ni consumir agua de mesa de dicha marca, en ninguna de sus presentaciones ni lotes.”

Retiro inmediato

Como medida de contención y prevención, Digesa dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos comerciales retiren inmediatamente de la exhibición y venta los productos señalados de la marca “Manantial Adonai”.

Paralelamente, las acciones de fiscalización continúan en curso. La autoridad mantiene operativos de vigilancia y control sobre la planta fabricante para verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias dictadas.

¿Cómo reportar la venta de este producto?

La institución hizo un llamado directo a la participación ciudadana para frenar la comercialización de los lotes afectados, exhortando al público a comunicar el hecho a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, a través de las Diris, Geresas o Diresas que correspondan.

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