Ministerio de Salud. La alerta amarilla también se aplica a los establecimientos de salud de todo el país por los efectos del fenómeno El Niño hasta el 30 de junio de 2027. Foto: Minsa
Ministerio de Salud. La alerta amarilla también se aplica a los establecimientos de salud de todo el país por los efectos del fenómeno El Niño hasta el 30 de junio de 2027. Foto: Minsa
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), ordenó el retiro inmediato del agua de mesa Manantial Adonai de cualquier establecimiento comercial tras detectar la presencia de una bacteria que representa un riesgo para la salud pública.

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