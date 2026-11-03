El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el dengue ante las lluvias y las altas temperaturas asociadas al fenómeno El Niño. A través de un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, la institución recordó las principales recomendaciones para evitar la proliferación del zancudo transmisor de esta enfermedad y proteger la salud de las familias.

Entre las primeras medidas, el Minsa pidió eliminar los posibles criaderos del zancudo mediante el lavado, escobillado y correcto tapado de los recipientes donde se almacena agua. También recomendó desechar los objetos en desuso y colocar boca abajo los baldes y otros envases que puedan acumular agua de lluvia.

Asimismo, instó a prevenir las picaduras mediante el uso de repelente, siguiendo las indicaciones del producto, vestir ropa de manga larga y colocar mosquiteros en camas y cunas.

Minsa recuerda quiénes pueden recibir gratis la vacuna contra el dengue y cuáles son los requisitos. (Foto: Minsa)

Vacunación contra el dengue

El Minsa recordó que la vacuna contra el dengue es gratuita y está dirigida a personas de entre 10 y 20 años que residen en los distritos priorizados por el sector Salud.

El esquema de vacunación comprende dos dosis, que deben administrarse de acuerdo con la programación del establecimiento de salud correspondiente. La institución precisó que, incluso después de recibir ambas dosis, es necesario mantener las medidas para eliminar criaderos y evitar las picaduras.

Además, señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda priorizar la vacunación de niños y adolescentes que viven en zonas con mayor transmisión del dengue, considerando la protección que ofrece la vacuna y el riesgo de contraer la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas y signos de alarma?

Ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza o molestias musculares y articulares, el Ministerio de Salud recomendó acudir a un establecimiento sanitario y evitar la automedicación. También recordó que el uso de medicamentos debe realizarse siguiendo las indicaciones de un profesional de salud.

En cuanto a los signos de alarma, la institución advirtió que el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado y la somnolencia requieren atención inmediata en un servicio de emergencia.

El Minsa precisó que estas señales deben ser atendidas incluso cuando la fiebre haya disminuido. Finalmente, reiteró que la prevención del dengue comienza en los hogares y requiere la participación de toda la población.

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