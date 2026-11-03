Minsa advierte sobre el riesgo de dengue y recuerda cinco medidas de prevención. (Foto: Minsa)
Minsa advierte sobre el riesgo de dengue y recuerda cinco medidas de prevención. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el dengue ante las lluvias y las altas temperaturas asociadas al fenómeno El Niño. A través de un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, la institución recordó las principales recomendaciones para evitar la proliferación del zancudo transmisor de esta enfermedad y proteger la salud de las familias.

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