El gerente regional de Salud de La Libertad, Fernando Padilla, informó que en las últimas 24 horas se han reportado 14 nuevos decesos por el coronavirus. Tras el lamentable fallecimiento de estas personas, la región suma 239 víctimas por esta enfermedad en lo que va del 2021.

A través de una conferencia de prensa virtual, el funcionario detalló que los fallecidos provienen de los distritos de La Esperanza, Laredo, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, en la provincia de Trujillo; Chocope, Casa Grande (Ascope); San Pedro de Lloc (Pacasmayo), Virú (Virú), Tayabamba (Pataz) y Julcán (Julcán).

Asimismo, el titular de la Geresa La Libertad, añadió que en las últimas horas se han registrado 253 nuevos infectados, y desde que comenzó el año 2021 hasta la actualidad su cifra aumentó a 1,673 casos positivos por el COVID-19.

Además, Fernando Padilla, dio a conocer que la región ya no cuentan con más camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y aún hay una larga lista de personas a la espera de que se desocupe una. Respecto a las camas hospitalarias agregó que están al 70% de su capacidad.

Por el aumento inusual de pacientes que requieren hospitalizarse, la autoridad comentó que viene gestionando con el centro de atención temporal Ramón Castilla, para que empiecen a atender a los pacientes moderados por el COVID-19 y descongestionar sus instalaciones.

IVERMECTINA

Sobre la ivermectina, el gerente advirtió que no hay que automedicarse ya que este medicamento no previene la enfermedad y tiene que ser suministrado por un profesional de la salud. “No es que estemos en contra de su uso, sino que su uso nos brinda una falsa sensación de seguridad y las personas creen que al tomarse ya están protegidos y eso no es verdad”, indicó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Los Olivos: intervienen bus con más de 20 extranjeros que habrían ingresado ilegalmente al Perú

TE PUEDE INTERESAR