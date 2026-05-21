Aunque el Perú posee una enorme variedad de paisajes distribuidos entre la costa, la sierra y la selva, existe un departamento que destaca por reunir estas tres regiones naturales en un solo territorio. Esta particular característica lo convierte en un caso único dentro del país y le permite concentrar diferentes climas, ecosistemas y atractivos turísticos en pocos kilómetros. Además de contar con salida al Océano Pacífico, esta región también alberga importantes restos arqueológicos vinculados a antiguas culturas prehispánicas y una gastronomía reconocida a nivel nacional. Gracias a esa combinación de historia, naturaleza y diversidad geográfica, se ha convertido en uno de los destinos más llamativos del país. Descubre cuál es el único departamento del Perú en cuestión y por qué llama la atención de miles de visitantes cada año.

¿CUÁL ES EL ÚNICO DEPARTAMENTO DEL PERÚ QUE TIENE COSTA, SIERRA Y SELVA?

La Libertad es el único departamento peruano que reúne las tres regiones naturales dentro de un mismo territorio. Esta condición se debe a su ubicación estratégica en el norte del país, donde conecta diferentes pisos geográficos y limita con departamentos como Amazonas, San Martín, Huánuco, Áncash y Lambayeque. Gracias a ello, posee una amplia variedad de climas, recursos naturales y paisajes distribuidos entre la costa, la zona andina y sectores de la amazonía.

La región está conformada por 12 provincias y 83 distritos. Además, tiene como capital a Trujillo, una ciudad conocida por sus construcciones coloniales, sus espacios históricos y su importancia económica en el norte peruano. Su salida directa al Océano Pacífico también fortalece sus actividades comerciales, turísticas y de conectividad con otras partes del país.

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¿QUÉ ATRACTIVOS TURÍSTICOS DESTACAN EN LA LIBERTAD?

Entre los principales destinos turísticos de la región destaca Chan Chan, considerada la ciudadela de barro más grande de América. Este complejo arqueológico perteneciente a la cultura chimú fue reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1986 y actualmente es uno de los lugares más visitados del norte peruano.

También sobresalen las Huacas del Sol y de la Luna, importantes construcciones asociadas a la cultura moche que conservan murales y relieves de gran valor histórico. Otro punto emblemático es la Plaza de Armas de Trujillo, levantada en el siglo XVII y rodeada por edificios representativos como la catedral y el palacio municipal.

La Libertad también es conocida por sus balnearios y actividades vinculadas al mar. Uno de los destinos más populares es Huanchaco, reconocido por los tradicionales caballitos de totora y por la práctica de deportes como el surf y el windsurf. Asimismo, Pacasmayo atrae a turistas gracias a sus playas y espacios recreativos.

Esta es una de las playas más visitadas de la costa peruana (Foto: denomades)

¿QUÉ PLATOS TÍPICOS HACEN FAMOSA A ESTA REGIÓN?

En el aspecto gastronómico, la región posee platos muy representativos dentro de la cocina peruana. Entre ellos figuran el shámbar, el seco de cabrito a la norteña, la sopa teóloga, el pepián de pava y el ceviche de conchas negras, recetas tradicionales que forman parte de la identidad cultural liberteña y que son consumidas tanto por visitantes como por habitantes locales, según recoge el diario La República.

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