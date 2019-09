Un obrero de 17 años falleció asfixiado en el cerro Cachito, parte del cerro El Toro, zona dominada por mineros informales o ilegales, en el caserío de Shiracmaca, distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad).

► La Libertad: se registran dos nuevos homicidios en las últimas 24 horas

► Joaquín Ramírez: juicio por falsificación de documentos vuelve a foja cero tras muerte de magistrado

La muerte del joven ocurrió entre las 4 y 6 p.m. del último jueves, tras producirse un derrumbe en el socavón donde retiraba mineral sin los equipos de protección exigidos por ley.

El fiscal responsable del caso, Jorge Fernández Urteaga, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, confirmó a El Comercio la muerte del adolescente, natural de la provincia liberteña de Pataz. Sin embargo, indicó que no se pudieron hacer las diligencias de ley ni el levantamiento del cadáver debido a que sus familiares se opusieron.

“El cadáver lo encontramos en una casa y alrededor había unas 60 personas. Lamentablemente, como suele ocurrir en este tipo de casos, no permitieron hacer el levantamiento del cuerpo. Se les explicó la necesidad que había de llevarlo a la morgue, pero se opusieron rotundamente”, indicó el fiscal.

Fernández aseguró que llegó a la zona con un médico legista, tres policías y agentes de serenazgo. Añadió que cuando ocurren muertes como la de este joven, los familiares suelen impedir que se realicen las diligencias de ley para evitar que se abra una investigación y se dé con los responsables del caso.

“No hay muerto, no hay caso. Los mismos dueños de las minas [informales o ilegales] son los que les pagan a los familiares entre S/ 5 mil y S/ 20 mil para que entierren o desaparezcan el cadáver y no haya denuncia. Acá hay un responsable que tiene que pagar por lo que ha pasado, pero al no ver cuerpo, no hay nada”, lamentó Fernández.

–Pedirá interdicción de El Toro–

El presidente de la Comisión Ordinaria de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, lamentó esta nueva muerte ocurrida en Huamachuco y reveló a este Diario que el lunes 7 de octubre se reunirá en Lima con el director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, Lenin Valencia Arroyo, para pedir la interdicción de El Toro.

“La única forma de parar la minería ilegal en El Toro es haciendo una interdicción. ¿Cuántos muertos más quiere el ministro de Energía (Francisco Ísmodes Mezzano) para que tome medidas drásticas y se intervenga esta zona? Hay que erradicar totalmente el cerro El Toro. Se interviene Madre de Dios, pero no El Toro”, dijo Quiroz.

Según el también consejero por la provincia de Ascope, la minería ilegal e informal en El Toro opera desde hace unos 15 años y las autoridades han sido incapaces de detenerla porque en el lugar “se mueven muchos intereses económicos y políticos”.

“Solo en los últimos años, se calcula que ha movido US$ 700 millones. Ese dinero ha comprado a la política. La campaña política de la gran mayoría de autoridades de la provincia de Sánchez Carrión ha sido financiada por mineros ilegales e informales de El Toro. Entonces, es obvio que se hagan de la vista gorda y sigamos teniendo estos resultados” añadió.

Greco Quiroz también lamentó que el fiscal responsable del caso no haya podido hacer el levantamiento del cadáver y calificó el hecho de negligente. “Es inconcebible”, afirmó. Él aseguró que ha sido amenazado de muerte hasta en tres oportunidades por mineros de El Toro.

El Toro es el punto más emblemático de la minería ilegal en La Libertad. Se ubica a 3.580 metros sobre el nivel del mar y a 3,5 kilómetros de la Plaza de Armas de Huamachuco, capital de la provincia andina de Sánchez Carrión. El principal mineral que se extrae es el oro y la mayoría de muertes violentas que ocurren en este lugar no se denuncian. Se calculan que unos 3.000 mineros, entre ilegales e informales, tienen tomada la zona.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe