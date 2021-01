La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque confirmó que seis playas de la región han sido consideradas como no saludables para las personas. Esto se da el marco de la segunda ola del coronavirus donde se vienen estableciendo medidas para mitigar los contagios.

Mediante sus " target=_blank>redes sociales, el Gobierno Regional de Lambayeque informó que según el último reporte del índice de calidad sanitaria de playas del litoral lambayecano, con fecha de muestreo 12 de enero del 2021, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, da cuenta que seis balnearios no son saludables y cuatro están pendientes su monitoreo.

Entre las playas consideradas dentro del grupo que no cumplen con todos los criterios de evaluación están Lobos, Puerto Eten, Monsefú, Santa Rosa, Las Rocas y Pimentel.

La Geresa indicó que si bien todas cumplen con una buena calidad microbiológica del agua, algunas no garantizan la limpieza de la playa o no cuentan con recipientes para residuos sólidos, además de no tener servicios higiénicos o están inoperativos.

Asimismo, precisó que las playas San José, Playa Hermosa, Naylamp y Lagunas, aún está pendiente su monitoreo, el mismo que se estará realizando en las próximas semanas.

Por ello, se exhortó a la población a tomar sus precauciones y seguir respetando las disposiciones emitidas por las autoridades de salud para evitar mayores contagios por el COVID-19.

