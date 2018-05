Micronutrientes contra la anemia infantil caducaron en almacenes

La anemia en el país continúa afectando a más del 43% de niños hasta los 35 meses de edad, según cifras del INEI, y en 9 regiones se ha incrementado. Sin embargo, millones de sobres con micronutrientes para contrarrestar este mal están guardados y vencidos en postas médicas y almacenes.



El programa de TV Panorama dio cuenta de una mala y excesiva compra de los micronutrientes que generaron un sobrestock en diversas zonas pobres del Perú, además de graves fallas en el proceso de distribución.



El problema se habría iniciado en la gestión del ex ministro de Salud Anibal Velásquez, durante el gobierno de Ollanta Humala. Panorama accedió al informe 15-2018 del Minsa sobre la situación real de los micronuetrientes, donde se detalla que en aquel entonces se compraron 379’470 240 bolsitas de micronutrientes. No obstante, lo que se necesitaba era menos de la mitad.



Según el mismo documento, en marzo de este año vencieron un millón y medio de micronutrientes, casi 134 mil sobres caducaron en mayo y cinco millones también están en riesgo de vencimiento inminente. De continuar esta situación, unos 56 millones de bolsitas de hierro caducarían en el mediano plazo.



Debido a esto se han planteado medidas como la ampliación de la cobertura hasta niños de 5 años, pero las indicaciones de los micronutrientes especifican que los menores con esa edad o más deben recibir otro tipo de suplemento. También, la donación de miles de sobres a Venezuela, Bolivia y Ecuador.



Mientras tanto, el sobrestock es clamoroso en Moquegua, Andahuaylas, Jaén, Tumbes, Cutervo, Abancay, Tacna, Chota, Ica, Pasco, Amazonas, Huánuco, Madre de Dios y Lima Este.



En Lambayeque, donde la anemia subió de 35% a 37% en tres años, el 60% de sobres con micronutrientes se tendrán que botar. “Vencieron porque ya no hubo tiempo para hacer las entregas”, refirió Julio Hidalgo Reyes, defensor del Pueblo en Lambayeque. Panorama detalló que en esta región los establecimientos de salud ya tenían asegurada la cobertura de micronutrientes al 100% hasta octubre del 2018, pero cuando se enviaron los lotes ya estaban a punto de vencer.



“La ejecución y capacidad de gasto en esta estrategia ha sido del 50%, se ha devuelto cerca de 90 millones”, dijo la congresista Úrsula Letona, quien es miembro de la mesa multipartidaria de acción por la infancia.