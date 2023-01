El ministro del Interior, Víctor Rojas, anunció que la “Marcha por la Paz”, que días atrás había sido convocada por la Policía Nacional, no contará con la participación de agentes de la policía. Este anuncio se da luego de los cuestionamientos que recibió la PNP de parte de la Defensoría y la sociedad civil respecto a que el Estado no puede organizar ni promover manifestaciones.

Desde Puno, a donde llegó para reunirse con representantes municipales y regionales, Rojas indicó que se ha dejado sin efecto el apoyo a esta movilización. Como se recuerda La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de un video subido en sus redes sociales, invitó a la ciudadanía a participar en la “Gran Marcha por la Paz” que se realizará el próximo martes, 3 de enero, en todo el país.

Sin embargo, la mañana del lunes, 2 de enero, la Policía eliminó el tuit con la convocatoria a la marcha, sin mayores explicaciones. Horas más tarde, en un comunicado oficial indicó que el alto mando policial dispuso que los miembros de la PNP se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes.

“En concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente, la Policía Nacional del Perú, no tiene opinión ni manifestación política alguna; pero es promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas”, se lee en la comunicación

Defensoría cuestionó participación de la PNP

En entrevista con Exitosa, el Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, aclaró este lunes que el Estado no puede organizar ni promover manifestaciones, en alusión a la convocatoria de la Policía Nacional del Perú (PNP) a una ‘Marcha por la Paz’ para el 3 de enero en el marco del reinicio de las violentas protestas que dejó más de 25 fallecidos en el país.

“La Defensoría del Pueblo viene evaluando el tema (sobre ‘Marcha por la Paz’) pero no es una cuestión que, reiteramos, existe competencias propias de cada institución. En ese supuesto, el Estado no promueve ni puede organizar manifestaciones. Sí se puede ser parte de ellas, pero no se puede organizar con dinero de fondos públicas ninguna manifestación y eso lo queremos dejar bastante claro”, declaró en nuestro medio.

La marcha

Según la publicación, que posteriormente fue borrada, la convocatoria a esta movilización policial y cívica se ha fijado para las 15.00 horas del 3 de enero de 2023. La marcha se desarrollará en Lima y las principales ciudades del país. El punto de inicio de esta movilización será en el Campo de Marte. Luego se desplazará hasta la Plaza San Martín, ubicada en el centro del Cercado de Lima.