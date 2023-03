Pamela Cabanillas Sánchez, a quien se le imputa ser la cabecilla de una organización criminal que se encargó de clonar la página de Teleticket y generar entradas falsas para conciertos y partidos de fútbol, fue capturada este 1 de marzo y la Interpol dio detalles de este hecho.

“La Policía Judicial de España la capturó en un distrito madrileño (Carabanchel) en la vía pública. Ha sido conducida a las instalaciones de la Policía de España y están haciendo todas las diligencias por espacio de 24 horas y luego será puesta a disposición del Poder Judicial”, señaló el coronel Carlos López Aedo, jefe de la Interpol Lima.

Además, se pronunció Vanessa Arriera, inspectora de la policía de España en Perú, quien señaló que tras un seguimiento discreto por parte de la Policía española se pudo dar el paradero de Cabanillas Sánchez.

“La hemos identificado, hemos comprobado que su identidad era la que consta en la orden internacional, y la hemos detenido y trasladado a las dependencias policiales para continuar las diligencias necesarias para la extradición de esta persona a Perú”, dijo.

En tanto, descartó que la acusada de estafa haya puesto resistencia a la detención, aunque sí se le vio sorprendida.

“Eso no quita que ella estuviera sorprendida. Como manifestó en redes sociales, se consideraba huida en España e intocable y viviendo tranquilamente ahí, pensando que no tendrían consecuencias sus actos, pero la policía a través de Interpol no tiene fronteras y finalmente coordinados todos hemos podido capturarla”, agregó la inspectora.

Como se recuerda, tras una acción coordinada entre la Interpol Perú, Italia y España, la Policía Nacional del Perú confirmó la captura de la prófuga Pamela Soley Cabanillas Sánchez de 18 años.

Ella afronta los siguientes delitos: estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos, que tienen una pena privativa de la libertad máxima de 8, 4 y 5 años, respectivamente. Además, tiene una orden de 18 meses de prisión preventiva solicitada por el Tercer Despacho Provincial de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro.