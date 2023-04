La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que busca prohibir la asignación de chofer, vehículo y combustible a exministros y exfuncionarios. Esto tras las revelaciones de El Comercio sobre los casos de los exministros de Pedro Castillo, Alejandro Salas y Alessandra Herrera que siguen beneficiandose de dichos recursos tras dejar el cargo.

La iniciativa, impulsada por el legislador Alejandro Toledo, ingresó a la mesa de partes del Parlamento, el 27 de abril y consigna como uno de sus fundamentos los informes de este Diario. Por ejemplo, solo en el caso de la exministra Herrera, su movilización ha significado un gasto de casi S/43 mil.

“Como puede advertirse, se observa que exministros de Estado han venido haciendo uso de beneficios que no tienen sustento. Los ex ministros ya no son funcionarios por lo que no resulta razonable ni proporcional que a pesar de haber dejado el cargo hace meses, un exministro siga gozando de beneficios”, señala en los fundamentos de la propuesta.

“Dicho accionar debe ser corregido porque además vulnera el uso adecuado de los recursos del Estado, los cuales deben ser destinados para el funcionamiento del Estado a través de funcionarios en actividad”, añade el proyecto.

El 19 de abril, también en respuesta a los informes de El Comercio, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola anunció que se modificarán las prerrogativas que tienen los exministros de Estado una vez que dejan el cargo.