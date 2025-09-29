El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, descartó que la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) apoye la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por falta de idoneidad, confianza y probidad en el sector.

“Buscamos estabilidad, buscamos gobernabilidad, somos una bancada sensata, a pocos meses de tener un nuevo presidente sería irresponsable censurar a los ministros. Yo creo que el Congreso debería dar estabilidad y gobernabilidad al país”, dijo durante conferencia de prensa tras la realización del Consejo de Estado Regional.

Según la argumentación del líder de APP no es conveniente censurar ministros ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026-

“Miren las marchas de la generación Z, de los transportistas, contra quién van, van contra el Congreso. Ahora ya estamos en octubre, en seis meses habrá un candidato que pase a la segunda vuelta. Ahorita por los 34 millones de peruanos, se debe tener estabilidad y gobernabilidad. Ya será responsabilidad del nuevo presidente que entre en 28 de julio dar lo que la gente quiere, la gente quiere trabajo, la gente quiere no actos de corrupción”, añadió.

Así, dijo que su bancada no apoyará la moción de censura contra Santiváñez, quien retornó al gabinete apenas cinco meses después de haber sido censurado por el Congreso en su anterior cargo como ministro del Interior.

“Nosotros como bancada hemos tomado la decisión que no vamos a apoyar censuras ni interpelaciones, quien fuere ministro”, concluyó sobre este tema.

Juan José Santiváñez habría ejercido la defensa de policía sentenciado, cuando era ministro del Interior. Foto: Captura de pantalla.

Postulación a la presidencia

Al ser consultado por los medios de comunicación sobre sus intenciones de ocupar la silla presidencial, Acuña indicó que esta decisión sería anunciada en la fecha límite que tienen las autoridades que desean postular a las elecciones del 2026.

“Ustedes saben que las grandes decisiones se toman a último segundo, hay muchos días por meditar. Recuerden que el último día que tienen las autoridades para renunciar es el 13 de octubre. Quienes aspiran a ser candidatos tienen hasta el 13 de octubre”, remarcó sin descartar dicha posibilidad.