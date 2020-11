Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Constitución inició el martes el debate respecto al predictamen que propone reinstaurar el sistema bicameral en el Congreso a partir de enero del 2023. Los parlamentarios presentaron sugerencias al documento y una de las modificaciones señaladas tuvo que ver con el artículo 93 de la Constitución, respecto a la inmunidad parlamentaria.

Durante su intervención, la congresista María Cristina Retamozo (Frepap) advirtió sobre este texto que la inviolabiidad del voto estaría siendo confundida con la inmunidad. La observación se refiere a que el predictamen toma en cuenta una parte del párrafo aprobado en la sesión del 5 de julio pasado, cuando cinco reformas a la Constitución fueron admitidas y se cuestionó que no pasaron por un análisis previo.

El predictamen indicaba que los parlamentarios no son responsables por las opiniones y votos que emiten, pero añadía: "ni por las acciones legislativas de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria; que realicen en el ejercicio de sus funciones”.

“Creo que los congresistas sí somos responsables y una redacción de este tipo opaca”, consideró la congresista Retamozo. Por su parte, el parlamentario Jim Ali Mamani (no agrupado) opinó respecto al tema de la inmunidad que este artículo “mezcla la inmunidad por delito común y antejuicio por delito de función. En el artículo 93 se están regulando ambos, pero eso no es lo más grave, sino que estamos diciendo que en el marco de cualquier acción de representación y fiscalización un congresista puede cometer ilícitos y no va a pasar nada. Considero que es innecesario porque el trabajo de representación ya está protegido por el reglamento”, comentó. “Al ser irresponsables por acto de función no serían sometidos a un proceso. Sugiero que sea retirado”, añadió Mamani.

La congresista Mirtha Vásquez (Frente Amplio) también mencionó que no se debería “dejar una fórmula tan abierta que pueda generar distorsiones. Parlamentarios han hecho uso de tráfico de influencias. No queremos dejar abiertas estas situaciones. Proponemos que se revise”.

El constitucionalista Luciano López dijo a El Comercio que esta es una “extensión inadecuada. Es hacer invulnerable al parlamentario”. Recordó que en la sesión de la noche del 5 de julio, se aprobó un texto que incorporaba lo también señalado en este predictamen pese a que el texto aprobado en una primera votación, entre el 3 y 4 de julio, no lo contemplaba.

“Ese domingo incorporaron [el texto] sin que exista un debate y estudio en la Comisión de Constitución, con lo cual no hubo deliberación. La extendieron [la inmunidad] a todos estos aspectos, con lo cual la parte funcional prácticamente queda reducida a la nada. Están repitiendo el mismo yerro, con la misma objeción que se hizo en la primera votación, tanto que 13 miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución renunciamos”, consideró López.

Consultado sobre la variación del artículo 93 de la Constitucion, Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, dijo a El Comercio que la propuesta del predictamen será modificada. “Este es un primer debate, los dictámenes suelen presentarse para ver la temperatura de los parlamentarios. Esto se va a cambiar. Mañana mismo se está eliminando ese tipo de inmunidades. En la sesión de las 3 p.m. [del miércoles] se va a dar cuenta del cambio y se va a retirar todo lo referente a las inmunidades”, aseguró.

Dijo también que este texto fue contemplado luego de que se hicieran las “consultas técnicas”. “Muchos de los expositores que fueron a exponer opinaron favorablemente sobre ese texto. Sin embargo, entiendo que no hubo consenso hoy y se va a eliminar. El predictamen está sujeto a una serie de modificaciones que hoy surgieron en el primer debate”, dijo. Mencionó también que el próximo martes presentarán un nuevo texto sustitutorio. Respecto a la fecha propuesta para la elección de la Cámara de Senadores, dijo también que es un tema “que se va a analizar en los próximos días”.

Otras sugerencias

Durante su exposición, el congresista Omar Chehade dijo que el predictamen respeta lo decidido en el referéndum del 2018 respecto a la no reelección de congresistas. “No estamos cambiando el mandato popular”, indicó.

“El referéndum del 2018 obedecía a una iniciativa a la cual se le aplicaba el plazo de 2 años. Este referéndum obedecía a una iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo, no ciudadana. Eso implica que en el plazo de dos años no se podía plantear otra iniciativa respecto a la bicameralidad. La ley no es aplicable a la presente iniciativa legislativa, es distinta a la que planteamos”, añadió Chehade.

Así como lo propone el predictamen, un candidato a la Presidencia podría también ser candidato al Senado. “Esto haría que el Senado tenga mayor jerarquía. Los que no ganan, pueden ser parte", sugirió Chehade. Además, dijo que la representatividad se vería favorecida con 190 representantes.

El congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) anotó que aunque la propuesta es que la elección de la Cámara de Senadores se lleve a cabo junto a las Elecciones municipales y regionales del 2022 por un tema de presupuesto, “esto podría desvirtuar la naturaleza de cada elección”. “Si bien es cierto es importante promover el desarrollo de las agrupaciones a nivel municipal y provincial, al momento de fusionar ambas elecciones en un mismo día podría generarse un desvirtuamiento. Las personas podrían confundirse. Por eso, me atrevo a manejar una propuesta de que esta elección del Senado se dé en el 2022, pero no de manera concurrente. El mandato sería el mismo”, sugirió Aliaga.

La legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular) se manifestó a favor de mantener la unicameralidad porque, dijo, es “probable que en el Senado estén los mismos grupos políticos de la Cámara de Diputados que cumplan los mismos acuerdos y repitan lo de sus bancadas en Diputados”.

Por su parte, Luis Roel (Acción Popular) indicó que no se ha recogido como requisitos, para ser senador, mayor experiencia o conocimientos “que aseguren esa reflexión necesaria que exige la cámara alta como el Senado".

Anotó que esto no sería discriminatorio, sino que se pondrían elementos objetivos. “Por ello, en este punto, si tenemos una cámara reflexiva, se tienen que poner requisitos mayores porque de esa forma vamos a asegurar que la Cámara de Senadores sea la que reflexiona, sino sería lo mismo”, mencionó.

