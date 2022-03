Conforme a los criterios de Saber más

El pleno del Congreso verá este jueves si admite a debate una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la segunda presentada en apenas siete meses de gobierno.

El Consejo Directivo del Parlamento acordó que este jueves por la mañana se dé cuenta de la presentación de la moción de vacancia, antes de que se cierre la sesión del pleno que se inició el martes pasado. Luego, por la tarde, se celebrará una nueva sesión en la que se evaluará la admisión de la iniciativa.

La moción de vacancia presidencial se presentó esta semana con 49 firmas. Para que sea admitida a debate se requerirá el voto de al menos el 40% de congresistas hábiles; es decir, 52 si se considera al total de 130 parlamentarios.

El vocero de la bancada de Renovación Popular y autor de la moción, Jorge Montoya, dijo que confía en que este jueves conseguirán el respaldo suficiente para que la propuesta sea aprobada. Así, el presidente Pedro Castillo tendría que defenderse ante el Parlamento por las acusaciones que pesan en su contra por presuntos actos de corrupción.

Una primera moción de vacancia presidencial fue rechazada en diciembre pasado con 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenciones. Esa iniciativa fue promovida por la congresista Patricia Chirinos, representante de Avanza País.

En la nueva iniciativa se han considerado 20 asuntos. Entre ellos se encuentran el testimonio de la lobbista y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien señala que el presidente Castillo sería parte de una presunta red criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La moción incluye las contradicciones del mandatario sobre los motivos de sus visitas a la casa del pasaje Sarratea (en Breña), las denuncias de exfuncionarios de Palacio sobre la existencia de un “Gabinete en la sombra”, la declaración del presidente a favor de dar acceso al mar a Bolivia, presuntos actos de corrupción en el Caso Petro-Perú y otros temas.

Expectativas

La moción fue firmada por 23 congresistas de Fuerza Popular, nueve de Renovación Popular, nueve de Avanza País, cinco de Alianza para el Progreso, dos de Somos Perú y uno de Podemos Perú.

Fuentes de El Comercio en el Parlamento precisaron que la iniciativa se sustentará este jueves por 10 minutos. Después, cada bancada parlamentaria tendrá cinco minutos para intervenir.

Aunque la oposición parlamentaria está lejos de conseguir los 87 votos necesarios para vacar al presidente, se sabe que considerará una victoria si logra que se apruebe la iniciativa para que el jefe del Estado tenga que defenderse ante el pleno.

Pero los abogados constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Bruno Fernández afirmaron que el presidente no está obligado a acudir al Congreso. Para ejercer su defensa, podría asistir solo su abogado.

Los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra sí se presentaron ante el pleno cuando enfrentaron mociones de vacancia.

Kuczynski renunció al cargo en marzo del 2018, tras la difusión de conversaciones en las que se negociaba la entrega de obras públicas a cambio de votos para que se mantuviera en Palacio. En tanto, Vizcarra fue destituido en noviembre del 2020.

La moción de vacancia contra Castillo se verá apenas dos días después de que el Congreso le dio el voto de confianza al Gabinete que encabeza Aníbal Torres con un estrecho margen.

El legislador Darwin Espinoza, de Acción Popular, aseguró que la presidenta del Congreso y correligionaria, María del Carmen Alva, está interesada en la vacancia porque quiere ser presidenta. “[Lo digo con base en] sus comentarios, sus escritos dentro de grupos o llamadas por teléfono a los congresistas”, señaló en diálogo con Canal N.

El miércoles, el ministro de Educación, Rosendo Serna, consideró que la vacancia presidencial “se ha convertido en una obsesión” para algunos congresistas.

En tanto, el vocero de la bancada oficialista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, aseguró que el mandatario elaborará un cronograma para conversar con las bancadas parlamentarias.

“Están invitados Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular y también Somos Perú y Juntos por el Perú”, expresó.

Optarán por interpelar a Condori

A pesar de que la Junta de Portavoces del Parlamento había programado para este jueves la votación de la moción de censura directa –promovida por Fuerza Popular– en contra del ministro de Salud, Hernán Condori, un sector de la oposición habría optado por interpelarlo primero, a fin de cumplir el debido proceso y evitar futuras acciones del Ejecutivo en el sistema de justicia.

El portavoz de APP, Eduardo Salhuana, indicó que su agrupación está a favor de que el ministro “sea removido del cargo”, pero se debe respetar el reglamento del Parlamento sobre el camino para una censura.

“El oficial mayor ha quedado en realizar un informe técnico sobre el tema [si se puede ir a una destitución directa]. Nosotros estamos de acuerdo [con la salida de Condori], pero no se puede incurrir en actos antirreglamentarios, si no, luego van al Tribunal Constitucional, revocan la decisión y el Congreso queda como una institución que no actúa con seriedad”, expresó.

Al respecto, el vocero de Somos Perú, Wilmer Elera, refirió que su bancada espera que se desarrolle “un debido proceso”, es decir, “primero la interpelación y luego la censura”.

El mismo camino se seguirá con el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso Narro.