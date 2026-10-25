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La inútil batalla de las facultades

“Lo más triste de esta tragedia y de esta confrontación es que no conduce a nada. Las facultades otorgadas difícilmente conducirán a una legislación efectiva”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    El gobierno ha obtenido del Congreso facultades para legislar. Algunos diputados cuestionan lo aprobado por el Senado. Sostienen que este se ha extralimitado.

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