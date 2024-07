La bancada de Perú Libre informó que decidió expulsar a la legisladora Margot Palacios Huamán por “infringir principios políticos y efectuar actos desleales”, pese a que ella ya había presentado hace casi dos meses su renuncia.

“La bancada Perú Libre, mediante resolución Nro. 005–2024–GPPL/TH, ha resuelto expulsar a la congresista Margot Palacios Huamán del grupo parlamentario Perú Libre por infringir principios políticos y efectuar actos desleales”, indicó el bloque parlamentario.

🟥COMUNICADO

La Bancada Perú Libre, mediante Resolución Nro. 005–2024–GPPL/TH, ha resuelto EXPULSAR A LA CONGRESISTA MARGOT PALACIOS HUAMÁN del Grupo Parlamentario Perú Libre, por infringir principios políticos y efectuar actos desleales.

Lima, 30 de julio de 2024 pic.twitter.com/d3AlC8BGpU — Bancada Perú Libre (@Bancada_PL) July 30, 2024

Margot Palacios había presentado, a fines de mayo, su renuncia al partido y a la bancada de Perú Libre, incluso agradeció al prófugo Vladimir Cerrón, dirigentes y militantes “por haberme dado la oportunidad de participar y acompañarme en todas las jornadas de lucha”. Ella en ese momento era vocera titular.

Sin embargo, Palacios cambio el sentido amistoso de su renuncia cuando, el 25 de junio, acusó a la bancada Perú Libre de tenerla “secuestrada prácticamente” al no aceptar su renuncia, con la excusa de un proceso disciplinario del cual tampoco ha sido notificada.

“Me tienen secuestrada prácticamente. No (me han expulsado tampoco). Están supuestamente abriéndome desde el 31 de mayo un proceso disciplinario que hasta el día de hoy no es notificado y, contra mi voluntad, me tienen sujeta a una bancada de la cual he manifestado que ya no quiero estar”, manifestó la legisladora en Canal N.

La parlamentaria recordó que presentó su renuncia por motivos de conciencia el 31 de mayo y porque Perú libre se ha apartado de su “programa político”.