Proyecto de Renovación Popular propone nuevas reglas para las operaciones de la DINI.
Proyecto de Renovación Popular propone nuevas reglas para las operaciones de la DINI.
Por Redacción EC

La bancada de Renovación Popular, a iniciativa del diputado Frank Krklec, presentó un proyecto de ley que plantea modificar el Decreto Legislativo 1141 para regular la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y facultarla a realizar operaciones y recolectar información con el objetivo de proteger la seguridad nacional.

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