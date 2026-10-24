La bancada de Renovación Popular, a iniciativa del diputado Frank Krklec, presentó un proyecto de ley que plantea modificar el Decreto Legislativo 1141 para regular la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y facultarla a realizar operaciones y recolectar información con el objetivo de proteger la seguridad nacional.

La propuesta establece que cualquier procedimiento especial que implique la restricción de derechos fundamentales deberá contar con autorización judicial previa. En casos de peligro grave e inminente, la solicitud será tramitada con carácter urgente y preferente ante un juez superior ad hoc. El texto también precisa que ninguna autoridad administrativa podrá sustituir la autorización judicial exigida.

La iniciativa incorpora el artículo 35-A, que prohíbe utilizar estas capacidades para obtener información de personas exclusivamente por sus opiniones políticas, actividad periodística, creencias religiosas, afiliación sindical o participación lícita en organizaciones políticas, sociales o civiles.

Asimismo, plantea impedir que las facultades de inteligencia sean utilizadas para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, candidatos, autoridades o grupos de interés.

Protección para quienes denuncien órdenes irregulares

El proyecto señala que una orden irregular no genera un deber de obediencia y que reportarla no constituye una infracción. También establece que la identidad del denunciante será reservada y prohíbe cualquier represalia derivada de una comunicación realizada de buena fe.

Otro punto de la propuesta dispone que las labores operativas sean ejecutadas únicamente por personal con formación especializada y certificación de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Además de Krklec, el proyecto cuenta con el respaldo de los parlamentarios Roxana Rocha, Jorge Zeballos Aponte, Paola Martínez Paitan, Aldo Bravo Quispe, Leo De Paz Lancho, Christian Aranda Vásquez, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa y José Baella Malca.

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Iniciativa coincide con propuesta de delegación de facultades

La iniciativa parlamentaria coincide con el marco aprobado recientemente por el Senado dentro del paquete de delegación de facultades al Ejecutivo, que también contempla modificar el Decreto Legislativo 1141.

Ese dictamen plantea optimizar la coordinación y el intercambio de información en el Sistema de Inteligencia, elevar los filtros de integridad del personal y reforzar la supervisión parlamentaria mediante la Comisión de Inteligencia de la Cámara Alta.