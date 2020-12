Conforme a los criterios de Saber más

La presentación de la primera ministra, Violeta Bermúdez, para solicitar el voto de confianza fue breve y logró su objetivo. Un elemento clave fue la disposición al diálogo que tuvo la ministra en las reuniones previas, algo que marca una diferencia respecto a las gestiones de Vicente Zeballos y Pedro Cateriano, según lo ven en el Parlamento.

La sesión empezó a las 10 de la mañana, se hizo un receso de una hora para el almuerzo y terminó antes de las cinco de la tarde, en atención a los conflictos por la legislación laboral agraria. Luego, el pleno le dio la confianza con 111 votos a favor, 7 en contra y una abstención.

“A mí me parece que ha habido una exposición clara. No se espera tampoco una política de gobierno a 5 años. Es un gobierno de 8 meses, 7 si consideramos que diciembre es un mes laxo. ¿Qué se le puede pedir a un gobiernode siete meses?”, señala Diethell Columbus, portavoz de Fuerza Popular.

Bermúdez logró cuatro votos de respaldo menos que Walter Martos (115), pero supera a César Villanueva (94), Vicente Zeballos (89) y Salvador del Solar (46), los otros titulares de la PCM durante el gobierno de Martín Vizcarra.

A favor estuvieron de forma unánime las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular, Frepap, Descentralización Democrática, Somos Perú, Alianza para el Progreso y el Partido Morado. Los únicos que se opusieron fueron José Vega, Posemoscrowte Chagua, Roberto Chavarría, Javier Mendoza (UPP), Martha Chávez (no agrupada), Enrique Fernández (Frente Amplio) y Rubén Ramos (Nueva Constitución).

Dos temas marcaron el tenor de la sesión: la situación de la policía y los conflictos agrarios. El primero generó críticas y el segundo aceleró las decisiones.

La salida de Rubén Vargas del Ministerio del Interior se produjo cuando este comenzaba a convertirse en un flanco débil para el Ejecutivo. Luego de que exministros del Interior criticaran la designación del general César Cervantes como nuevo comandante general de la policía, el miércoles la bancada de UPP empezó a correr una moción de interpelación. Vargas asumió la responsabilidad política, pese a que señaló que las decisiones se tomaron con “absoluta legalidad”.

Dos voceros hicieron referencias directas a este tema. Primero, María Cristina Retamozo, del Frepap, cuestionó que el Ejecutivo se haya demorado una semana en resolver la crisis en el sector Interior. Después, José Vega, de UPP y uno de los impulsores de la interpelación, solicitó que se restablezcan los derechos de los policías que fueron separados.

En las bancadas de Podemos Perú y de Acción Popular, este tema también generó malestar. Aron Espinoza, vocero de la primera agrupación, señaló a este Diario que la renuncia de Vargas no había resuelto la crisis. Para él, los generales pasados al retiro tenían que ser restituidos.

Otro tema que generó la disconformidad en Podemos fueron las declaraciones del presidente Sagasti en las que señaló que llevaría la norma de devolución de aportes de la ONP al Tribunal Constitucional. Sin embargo, al final la bancada votó a favor, excepto Cecilia García, que se abstuvo. Espinoza no votó.

En Acción Popular, el descabezamiento policial también generó malestar. Ricardo Burga, su vocero alterno, señaló que el principal cuestionamiento era que “habían maltratado a la policía”.

“Yo no he escuchado ninguna palabra de disculpas hacia la policía. Acá se ha querido destruir a la policía nacional”, señaló a este Diario. Burga y toda la bancada le dieron el voto de confianza, pero señalaron que no era un cheque en blanco.

Crisis agraria

En el debate surgieron varios temas que Bermúdez había abordado: neutralidad electoral, los esfuerzos por traer la vacuna contra el COVID-19, lucha contra la corrupción, y la reactivación económica, con pedidos específicos.

A las cuatro y media de la tarde, Otto Guibovich pidió que se optimizara el tiempo del debate para poder atender los conflictos en Ica y La Libertad. Uno a uno, los voceros retiraron la lista de oradores de sus bancadas, pues la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, dijo que esa era la única forma de pasar directamente a la votación.

El tema agrario cobró fuerza en el debate a media mañana, luego de que el legislador Lenin Bazán (Frente Amplio) informara que una persona había muerto durante las protestas en Virú. Incluso la ministra Bermúdez interrumpió el debate para lamentar el deceso del joven Jorge Muñoz Vílchez, y señaló que el Ejecutivo había solicitado la inmediata investigación. El eje de la discusión cambió hacia este tema.

De hecho, Bazán y congresistas del Frente Amplio intentaron plantear que se posponga el debate del pleno y la votación para hoy, con el objetivo de abordar inmediatamente la modificación de las normas agrarias en cuestionamiento. La iniciativa no se concretó.

En paralelo al pleno, los integrantes de las comisiones Agraria y de Economía, y otros congresistas, sostuvieron reuniones con equipos de los ministerios de Trabajo y Economía para preparar una alternativa al Decreto de Urgencia 043-2019. Por la noche, a partir de las 7:30 p.m., se iba a realizar una sesión conjunta de las dos comisiones del Congreso que ven el tema. Este dictamen se vería hoy en el pleno.

Estas coordinaciones empezaron el miércoles en la noche, luego de que el pleno decidiera que la propuesta de modificación de las normas laborales agrarias pasen a comisión. De esas conversaciones participaron Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, Raúl Machaca, presidente de la Comisión Agraria, así como Daniel Olivares, que había recibido las propuestas del Ejecutivo, entre otros.

En su intervención inicial, la ministra Bermúdez había anunciado que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para derogar el régimen laboral de los trabajadores agrarios comprendidos en la ley que aprueba las normas de promoción de este sector. Daniel Olivares, vocero del Partido Morado, había señalado que ese tema tenía que verse ayer mismo. La crisis aceleró la discusión.

