Fiscalía repotencia despacho que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto

El despacho dirigido por las fiscales contra el crimen organizado del Callao Rocío Sánchez y Sandra Castro, a cargo de la investigación Los Cuellos Blancos del Puerto, fue repotenciado por orden de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que, por disposición de Ávalos, ya se ha incorporado al despacho una fiscal adjunta y un notificador para colaborar con las tareas propias del despacho.

“Además, se ha dado la orden para poder designar a tres adjuntos más por lo que se está revisando currículums a fin de solicitar su nombramiento”, indicaron las fuentes.

Remarcaron que tanto Sánchez como Castro son atendidas permanentemente por Ávalos Rivera.

Las fuentes indicaron que las fiscales se sienten “apoyadas por la institución”.

Como se recuerda, tanto Sánchez como Castro, solicitaron en reiteradas oportunidades no solo apoyo logístico sino también personal al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, este -según fuentes del despacho fiscal- no atendió sus requerimientos.

-Apoyo tecnológico-

Además, las fiscales junto la Gerencia de Peritaje del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses han presentado un proyecto para la adquisición de un software que permitirá escuchar y transcribir los más de 21 mil audios pendientes.

Estas comunicaciones fueron interceptadas legalmente a miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces, fiscales y abogados que integran la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Este software transcriptor permitirá convertir un archivo de audio con registro de voz en texto plano, permitiendo obtener un ahorro del 70% del tiempo que si se hiciera una transcripción de manera manual.