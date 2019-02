Julio Guzmán: ¿Por qué presentaron tacha contra el Partido Morado?

El 25 de enero pasado, último día del plazo para hacerlo, el administrador de empresas Daniel Grandes Marín presentó ante Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una tacha contra el procedimiento de inscripción del Partido Morado, que encabeza el economista Julio Guzmán.

En el documento presentado por Grandes, al que accedió El Comercio, se señala que el Partido Morado incumplió el artículo 10 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y lo establecido en el numeral 9 del artículo 56 de la Resolución N° 0049-2017-JNE al omitir publicar un resumen de su estatuto. Según agrega, lo que se consignó fue un “índice de posible estatuto” de la agrupación política.

Asimismo, el ciudadano que presentó la tacha pide que se “retrotraiga el procedimiento de inscripción hasta la sustentación de los recursos económicos que sirvieron de gastos administrativos, viajes e instalación de comités a nivel nacional, y la recolección de firmas por parte del proyecto de agrupación política denominada ‘Partido Morado’, pues debe existir transparencia en cuanto al origen de los recursos económicos, en concordancia con lo establecido en las prohibiciones de financiamientos de las organizaciones políticas”.

—“Defiendo que la política sea limpia”—

En comunicación con este Diario, Grandes, de 42 años, manifestó que presentó la tacha a iniciativa personal en su calidad de ciudadano y sin ánimo de “publicidad”, por lo que pagó de su bolsillo los S/ 565,85 requeridos para el trámite. “Es un tema de saber por qué hay tantos partidos políticos que nos están sacando la vuelta, y cansado de tantos partidos más […] Soy una persona que defiende la política y que la política sea limpia. Eso es lo que quiero”, aseveró. De acuerdo a Infogob, es militante de Acción Popular. Sin embargo, comentó que es por una tradición familiar, pues no tiene actividad partidaria o política ni relación con dirigentes.



De no proceder su tacha, Grandes dijo que no tomará acción alguna y el tema quedará ahí, pues se ha visto afectado luego de que se difundiera su nombre y hasta fotos de su hijo por redes sociales. “Esta es la primera y la última vez. Mi tema no va más allá de haber presentado esta tacha. No más, porque ya me di cuenta que el tema político es bastante sucio”, sostuvo, acotando que asistirá a la audiencia de este viernes, en donde el JNE escuchará a las partes para resolver.

Sobre el pedido para que el partido de Julio Guzmán sustente sus recursos, Grandes indicó que si bien no está estipulado como requisito para la inscripción, es un acto de transparencia que consideró importante. “Mi intención no es un tema político. No he postulado jamás a alguna alcaldía”, agregó.

Como se recuerda, Julio Guzmán intentó postular a la presidencia del Perú en las elecciones de 2016, pero su inscripción en el proceso fue negada por el JNE debido a faltas administrativas en la organización que lo postulaba, Todos por el Perú. Luego, a fines de junio de ese año, el economista se desligó de dicha agrupación y empezó a recolectar firmas para su nuevo partido.



La solicitud de inscripción fue presentada el 28 de febrero del 2018. Y tras la publicación de la síntesis de la misma el último viernes 18 de enero del 2019, inició el plazo de cinco días hábiles para que cualquier persona natural o jurídica pueda formular tacha contra la inscripción del partido, como así lo hizo Grandes.



—“No tiene asidero legal”—

Consultado sobre el tema, el personero del Partido Morado, Marco Zevallos, indicó que este miércoles presentará los descargos escritos de su agrupación ante el JNE y el viernes hará lo propio en la audiencia. Precisó que fue notificado de la tacha el último lunes.



Zevallos precisó que de acuerdo a la LOP es el ROP el que emite la síntesis de la solicitud de inscripción para su publicación. “En realidad no nos está achacando a nosotros una responsabilidad, sino al ROP. No puedo modificar ni media coma de esa síntesis, si lo hago estoy cometiendo una infracción. Lo que está diciendo el tachante es que el ROP ha cometido un error”, refirió.



Asimismo, resaltó que hay precedentes del JNE que señalan que el formato de la síntesis respeta y cumple lo que establece la normativa. En tanto al pedido para transparentar el financiamiento, dijo que “no tiene ningún asidero legal, ni si quiera está planteado como un argumento de la tacha, es un mero comentario del tachante”. “Queda claro que hay una voluntad manifiesta de querer dilatar nuestra inscripción por las puras, sin ningún asidero”, sentenció Zevallos.



El abogado especialista en temas electorales, José Tello, dijo ver remoto que se declare fundada la tacha, pues normalmente lo que se publica como síntesis es lo aparecido en el caso del partido de Julio Guzmán. Agregó que hay precedentes al respecto.

La solicitud de Grandes Marín fue observada por el JNE, pues incumplía dos requisitos formales. El ciudadano los subsanó y el trámite siguió adelante.



Tras la audiencia del viernes, el ROP tiene cinco días hábiles para pronunciarse para determinar si es fundada o no la tacha. Luego, hay otros cinco días hábiles para apelar ante el pleno del JNE, que resolverá en última instancia.



