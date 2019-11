El sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, declaró ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que Keiko Fujimori sabía que su campaña presidencial en el 2011 había recibido aportes de la empresa Odebrecht, algo que buscó ocultar presionando a falsos aportantes, y que la lideresa de Fuerza Popular le comentó que se reunió con el exjuez supremo César Hinostroza.

En el testimonio completo al que accedió El Comercio, el pasado lunes 4 de noviembre, Yoshiyama Sasaki dijo ante la fiscal adjunta Carmen Caro, que su tío Jaime Yoshiyama, en la segunda mitad del 2015, le dijo que Keiko Fujimori sabía que Odebrecht había entregado dinero a la campaña de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular). Este Diario pudo conocer que el testimonio ya ha sido ingresado al juzgado a cargo del caso.

“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, manifestó ante el Ministerio Público.

Yoshiyama Sasaki también señaló que Keiko Fujimori, junto a los abogados del estudio de Arsenio Oré Guardia, que defendían a los dirigentes de Fuerza Popular, estaban contactando a los falsos aportantes para que den versiones falsas ante la fiscalía. Los letrados ya vienen siendo investigados por presunta obstrucción a la justicia.

“[...] Keiko Fujimori organizó con los abogados del estudio Oré Guardia, a cargo de Arsenio Oré Guardia y Edward García Navarro. La estrategia era buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos”, señaló.

Yoshiyama Sasaki afirma también que Keiko Fujimori fue quien le pide buscar falsos aportantes para Fuerza Popular, en la campaña electoral de 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona para que ella me entregue el dinero para ser depositado”, sentenció.

-La reunión con César Hinostroza-

En otro momento, Jorge Yoshiyama afirmó que Keiko Fujimori le señaló en persona que había conversado con Hinostroza Pariachi, a quien el Ministerio Público le imputa ser cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por intermedio del empresario Antonio Camayo.

“En una conversación que tuve con Keiko Fujimori en su departamento de Surco, le pregunté a ella sobre este tema porque yo ya estaba comprendido en la investigación. Ella, Keiko Fujimori, me indica en el mes de mayo de 2018 que ya había entablado contacto con César Hinostroza por intermedio del empresario Antonio Camayo. Keiko Fujimori me informó que ya estaban aceptando su casación y que todo iba a salir favorable para ella y que no me preocupara más por el tema ya que con esa casación harían que se archive el caso utilizando como justificación el excesivo plazo de investigación preliminar”, declaró Jorge Yoshiyama en el testimonio que también ha sido publicado por La República.

Añadió que, un par de semanas después, le volvió a preguntar a Keiko Fujimori por la investigación y ella le manifestó que todo se iba a archivar.

“Nuevamente me dice que no me preocupe más por el tema ya que había hablado con el juez César Hinostroza, a través de Antonio Camayo. Esto fue en el mes de junio aproximadamente”, indicó Yoshiyama Sasaki, quien también reveló que tuvo una conversación similar con Vicente Silva Checa ese mismo mes.

“Aproximadamente en junio de 2018 cuando visité a Silva Checa en su domicilio en San Isidro, este me comenta que ya había negociado con César Hinostroza Pariachi a través de un amigo empresario para que la casación del control de plazos salga favorable y esto lo estaba coordinando con Keiko Fujimori. Vicente Silva agregó también que varios de los otros supremos de la sala de Hinostroza Pariachi iban a seguir la misma línea de votación”, precisó.

En julio de, 2018 en medio del escándalo de los “CNM audios”, se difundió una conversación entre César Hinostroza y Antonio Camayo sobre una reunión con una “señora K”.

Camayo: Me llamó la señora y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa.

Hinostroza: ¿Cuál señora, hermano? Así, en forma genérica, ¿señora qué?

Camayo: K, la que fue usted a su casa y le dio, caramba, la de... caramba... la fuerza número 1 [...] A la 1 es la, caramba, cómo le digo, con la K.

A través de su cuenta de Twitter, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, indicó que se trata de una “extraña” declaración hecha a “última hora”. “El señor Jorge Yoshiyama declaró oficialmente ante la Fiscalía (NOV2018) que el dinero que le entregó su tío era de fuente lícita, que provenía de empresarios. En ningún caso aceptó que la fuente sea de Odebrecht”, escribió en su red social “Es un nuevo intento desesperado por mantenerla presa”, añadió.

-Pedro Chávarry y el Congreso-

En una de las conversaciones que mantuvo con Vicente Silva Checa, Jorge Yoshiyama asegura que este le dijo que estaban coordinando acciones con el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a través del entonces vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.

“Vicente Silva Checa me informó que la persona encargada de comunicarse en forma reservada con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos a nombre de Keiko Fujimori era el excongresista Daniel Salaverry, en ese momento vocero de la bancada de Fuerza Popular. Silva Checa me comentó que ambos Pedro Chávarry y Daniel Salaverry se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros, hasta a veces cambiaban de carro para llegar a sus reuniones para coordinar el apoyo mutuo entre la fiscalía y el partido Fuerza Popular”, comentó ante la fiscal Caro.

Por medio de su cuenta de Twitter, Salaverry indicó que él no cumplió “con la finalidad” del encargo que le dio la cúpula del fujimorismo, porque “me pareció incorrecto e ilegal”. “Esa fue una de las razones de mi renuncia a Fuerza Popular. Siempre me opuse y critiqué públicamente blindaje a Chavarry y Cuellos Blancos”, agregó.

Este Diario intentó comunicarse con Pedro Chávarry, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.