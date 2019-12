El contralor de la República, Nelson Shack, afirmó este martes que la auditoría realizada a la concesión del hospital de Moquegua revela claramente las irregularidades que se cometieron en ese proceso.

La obra fue adjudicada durante la gestión de Martín Vizcarra como presidente regional de Moquegua (2011-2014), cuando además el actual ministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, se desempeñaba como gerente general de ese gobierno regional.

“Nosotros hemos hecho una auditoría en la cual están clarísimas las irregularidades que se han cometido en la ejecución de esa obra. Ya le corresponde a la fiscalía tomar las acciones que le son pertinentes a su función”, dijo Shack en conferencia de prensa.

Shack precisó que la contraloría cuestiona por qué se autorizó y se pagó millones de soles por adelantado al consorcio que obtuvo la concesión de la obra, integrado por ICCGSA, empresa investigada por el Caso Club de la Construcción.

Este Diario dio cuenta que el 30 de diciembre del 2014, un día antes de que Vizcarra culminara su periodo como gobernador regional de Moquegua, se realizaron una serie de trámites que, en menos de 24 horas, terminaron con la aprobación de un desembolso de S/ 41’869.086 por la construcción del hospital de Moquegua.

“Las observaciones que ha hecho la contraloría no están asociadas al procedimiento de pago, sino están asociadas a por qué le pagaron, por qué autorizaron los pagos que eran claramente irregulares. Cómo le voy a dar un adelanto a una empresa, incluso un adelanto tan grande por casi 24 millones de soles si ni siquiera el expediente técnico estaba aprobado”, dijo Shack.

Además, cuestionó que exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua hayan aprobado un adicional de la obra sobre un aspecto que -según señala la contraloría- formaba parte del contrato inicial.

“¿Cómo es posible que le acepten un adicional de obra por algo que ya estaba en el programa arquitectónico? Esto es como decir: Hemos hecho una licitación para comprar un juego de comedor, una mesa con ocho sillas. Así lo compré, así lo pedí, pero resulta que me dan siete sillas y me dicen: ‘Oye, sería bueno que tengas una octava’, y me lo cargan adicionalmente”.

El contralor añadió que 14 exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua serían responsables de las irregularidades detectadas por la contraloría. Entre ellos no están Vizcarra ni Trujillo.

“Han sido 14 funcionarios […] responsables de haber hecho mal las cosas. Las altas autoridades políticas, como por ejemplo, un gobernador regional, tienen el principio de confianza. Ellos no ejecutan los procedimientos, por tanto -digámoslo así para que todos nos entendamos: no firman nada - cuando se hacen las auditorías no puede comprenderse a aquellas personas que no han firmado nada porque evidentemente no son responsables de lo que está mal”, dijo.

Shack precisó que el ministro Trujillo “dio la instrucción de que se proceda de acuerdo al marco legal vigente. No se procedió de acuerdo a esa instrucción y es por eso que este informe ha salido con una serie de responsabilidades a las personas que corresponden”.

En esa línea, aseguró que será la fiscalía la que determine, en caso reabra la investigación, si hay responsabilidades en otros funcionarios y autoridades.

La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra aseguró que desde el Ejecutivo no tienen “nada que esconder” y que están dispuestos a que se “investigue todo” sobre este caso, “incluso que se vuelvan a investigar aquellas denuncias que ya fueron archivadas en su momento por no encontrarse irregularidades”.