Ocho bancadas a favor de priorizar denuncias contra fiscal de la Nación

Ocho de las nueve bancadas del Parlamento se pronunciaron a favor de exhortar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), a que tramite con prioridad las cinco denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que están encarpetadas desde hace tres meses.

Uno de los puntos de la Junta de Portavoces, que se realizará esta mañana, será someter a votación esta solicitud a Segura.

El portavoz de la Bancada Liberal, Gino Costa, indicó que su agrupación insistirá con esta solicitud, aunque opinó que esta “no es la solución a la crisis” por la que atraviesa el Ministerio Público, porque es un “camino largo” para retirar a Pedro Chávarry de la institución. “Se requieren dos meses como mínimo para tomar una decisión”, añadió.

El congresista aprista Jorge del Castillo dijo que no hay ningún problema en que se prioricen las denuncias constitucionales que están pendientes de revisar contra el fiscal de la Nación, quien fue sindicado por la fiscal Sandra Castro como integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto. Aunque precisó que esto no quiere decir que se vayan a aprobar.

Desde Acción Popular, su vocero Edmundo del Águila afirmó que se le debe fijar plazos a Segura para que resuelva las denuncias. “De nada sirve hacer la solicitud si no le pedimos fechas. El presidente del Congreso [Daniel Salaverry] ha dicho que puede extender la legislatura hasta febrero, debemos acabar la ampliación con el tema de Chávarry resuelto en la subcomisión”, subrayó.

—Piden retirar a Segura—

El congresista Richard Arce (Nuevo Perú) adelantó que su bancada solicitará en la Junta de Portavoces que Segura “dé un paso al costado” de la presidencia de la subcomisión, porque “se niega” a tramitar las denuncias contra el fiscal de la Nación.

“Cuántas veces se le ha exhortado, cuántas cartas se le ha enviado, aquí se ve la protección del fujimorismo al señor Pedro Chávarry; estamos llegando a una situación en la cual ya no hay vuelta atrás”, manifestó en comunicación con El Comercio.

La parlamentaria Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) refirió que está evaluando presentar una acusación contra el congresista de Fuerza Popular. “No está respondiendo como lo espera el país”, opinó.

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) le pidió ayer al vocero de su bancada, Carlos Tubino, que firme el pedido para que las acusaciones al fiscal de la Nación sean atendidas en la subcomisión.

“He escuchado a Tubino y ha dicho que no firmará una priorización en Acusaciones Constitucionales, yo le pediría que sí lo haga, yo sí le pediría al vocero de nuestra bancada que, si constituye un problema la presencia del fiscal de la Nación, debería dársele la oportunidad de que se investigue si ha habido o no una infracción constitucional que acredite o no tal tema”, declaró en RPP.

Sin embargo, Tubino señaló a este Diario que su bancada definirá recién hoy una posición sobre si se deben priorizar las denuncias contra Chávarry.