Procuraduría ad hoc considera que no se debería devolver dinero a Odebrecht

Fuentes de este Diario señalaron que la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia ya remitió a la jueza María Álvarez Camacho el informe sobre la controversia surgida por el pedido de Odebrecht para que le reembolsen unos S/500 millones por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco).

Dicho documento, basado en el informe realizado por la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato a cargo de Jorge Ramírez , fue enviado ayer a la magistrada para que resuelva la controversia, pues ella fue quien validó el acuerdo de colaboración eficaz que el equipo especial de la fiscalía y la procuraduría del Caso Lava Jato firmaron con la empresa brasileña.

Las fuentes señalaron que en el informe de la procuraduría ad hoc se indica que no cabría devolver el dinero a Odebrecht pues no se habría cumplido con la cláusula del acuerdo que señala que la empresa no debe tener investigaciones fuera de las que figuran en el convenio.

Trascendió que el documento que la procuraduría ad hoc ha elaborado está basado en toda la información que dispone respecto a las investigaciones que tiene actualmente la constructora brasileña.

El Ministerio Público emitió un informe en el que dijo que ni Odebrecht ni sus firmas vinculadas tienen procesos penales fuera del acuerdo (las investigaciones preliminares no contarían en este caso)y por ello le corresponde al Estado reembolsar los S/524 millones.

De acuerdo a las fuentes, para la procuraduría ad hoc está claro que las investigaciones preliminares son investigaciones y que como en la cláusula se habla de que no debe haber “investigaciones o procesos penales”, no se debería hacer el desembolso.

Según las fuentes, la procuraduría ad hoc deja abierta la posibilidad de que la jueza aclare el sentido de esa cláusula. Agregaron que no se busca incumplir la sentencia y que la decisión tomada es autónoma y no responde a presiones políticas.

Ayer, el presidente Martín Vizcarra ratificó su posición en contra de la devolución del dinero y dijo que no creía que su opinión vaya a afectar el acuerdo.

-No es un tema cerrado-

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial para el Caso Lava Jato, señaló ayer en Canal N que ya había sido informado formalmente por el procurador Jorge Ramírez de que este elevó su informe a la autoridad administrativa encargada del fideicomiso.

El magistrado indicó que lo que les ha transmitido Ramírez es que “resulta indispensable para dirimir la argumentación del equipo especial y la que seguramente él debe haber presentado, que la jueza sea quien determine los alcances de una posible devolución, es decir, no es un tema cerrado”.

“Es un tema que requiere de una judicialización, pues el acuerdo está incluido dentro de una sentencia condenatoria”, dijo.​