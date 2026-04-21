Horóscopo de HOY, martes 21 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para las soluciones prácticas que favorecen proyectos. Amor: momento propicio para iniciar un romance o promover la reconciliación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se avecina la etapa en la que podrá concretar proyectos de sostenido éxito. Amor: un planteo insistente de su pareja le alterará los nervios, pero querrá dialogar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas con acciones que le conducirán al éxito y le llegarán elogios. Amor: su pareja le encenderá el corazón con un amoroso agasajo y todo mejorará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para ignorar críticas y ponerse al frente de un proyecto complicado. Amor: le hablarán de falta de compromiso y se esforzará para mostrar que no es así.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la clave será no involucrarse en proyectos o negocios con cierto riesgo. Amor: gestos de indiferencia lastimarán su ego, pero le servirá para ver las cosas tal como son.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para lograr cambios significativos en el trabajo. Amor: su pareja convertirá el hogar en un lugar amable, en el que puede disfrutar de la vida.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral será interesante pero los beneficios no estarán claros. Amor: una discusión puede evidenciar que no acepta las críticas de su pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros eluden o postergan y será elogiado. Amor: llamará la atención a su pareja sobre la malicia encubierta de gente maliciosa.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación complicada será resuelta si aplica el carácter. Amor: su pareja se mostrará feliz y entusiasmada con su talento para recrear el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con perseverancia, su negocio pasará de estancado a dar beneficios. Amor: le insistirán para recuperar la calidez y alcanzará una dulce armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: revisará los errores que afectan su proyecto y los resolverá uno a uno. Amor: cuando escuche algo sobre una relación que promete estabilidad, será lo que desea.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aún con escasa precisión, tomará las decisiones correctas para ganar. Amor: propicio para las parejas que buscan cambiar de vivienda o de ciudad; nuevo comienzo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LA AUTORIDAD PERO SI HACE FALTA, LA CUESTIONA CON VEHEMENCIA.