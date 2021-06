Conforme a los criterios de Saber más

Por Mayté Ciriaco

Un tuit del expresidente Martín Vizcarra recibiendo una dosis de la vacuna Pfizer ha vuelto a revivir el caso ‘vacunagate’ donde se reveló que más de 470 personas recibieron dosis de Sinopharm, de manera irregular, a finales del 2020. El expresidente no fue el único que ha vuelto recibir nuevas dosis después del escándalo, gracias a que el Ministerio de Salud (Minsa) olvidó retirarlos del padrón de beneficiados para el proceso oficial de inoculación contra el COVID-19 que arrancó en marzo pasado.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio cruzó la lista de vacunados del vacunagate con el padrón de vacunación Pongo el Hombro, actualizado al 27 de junio, y encontró que 48 personas de la lista volvieron a inocularse con las dos dosis del proceso de vacunación regular que se está llevando a cabo en el país.

Entre ellos figura César Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente; Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú; José Carlos Ramirez Prada, hermano de la ex directora del Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Gladys Ramirez Prada; y Juliet Suarez Caro, hija del exviceministro de Salud Luis Suarez.

Situación de personas involucradas en el ‘vacunagate’ en el padrón de vacunación oficial Número de personas Recibieron las dos dosis en proceso oficial de vacunación 48 Recibieron la primera dosis y tenían programada la segunda 10 Tenían programada su primera dosis 52 Figuraban en el padrón oficial del Minsa 294 No estaban en el padrón pero se les informó que los integrarían 39 No tenían su documento registrado en el padrón 13 No tenían número de DNI en la lista del ‘vacunagate’ 30

*Información actualizada hasta el 27 de junio del 2021, antes que el Minsa los retire del padrón tras revelarse el caso de Martín Vizcarra.

El exviceministro de Salud, Luis Suárez confirmó a El Comercio haber recibido una dosis extra. Aseguró que la Universidad Peruana Cayetano Heredia no les entregó una constancia de vacunación y que además, como ha explicado a las autoridades en sus declaraciones, no desarrolló anticuerpos con la vacunación de Sinopharm, no debido a la vacuna, sino por su estado de salud.

“Yo consulté con mi médico porque tengo las pruebas de que no he generado anticuerpos después de que me colocaron la vacuna de Sinopharm. La indicación de mi médico es que debería recibir la vacuna de Pfizer, como deberían recibirlas todas las personas que no desarrollaron anticuerpos” , afirmó.

A inicios de mayo, director de investigación de la Universidad Científica del Sur (UCSUR), Percy Mayta-Tristán afirmó que más de dos millones de personas dejaron de vacunarse debido a la campaña de desinformación respecto a la efectividad de la vacuna de Sinopharm.

En esa misma semana, se publicaron los resultados del análisis del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que concluyó que la vacuna de Sinopharm tiene un un 78,1% de eficacia para tratar casos sintomáticos de COVID-19 y para evitar la hospitalización. El reporte recoge datos de ensayos en fase 3 realizados en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto. En cuanto a su efectividad, el resultado tras el estudio en la vida real, menciona que es de 91% para mayores de 60 años y 90% para menores de 60 años.

Según Suarez, “no se ha definido que [el vacunagate] fue una vacunación irregular. Eso está en evaluación de la fiscalía. Fue un escándalo mediático al cual fuimos arrastrados los del equipo profesional que estaba a cargo de la respuesta frente a la pandemia. El objetivo de esa vacunación fue de protección al equipo que lideraba la respuesta frente a la pandemia, que estaba en muy alto riesgo”, declaró.

El exviceministro tenía su segunda dosis programada para el día 30 de junio. Al igual que Suárez, el expresidente Martín Vizcarra, José Ramirez Pareja, padre de la exdirectora del CDC, y otras 7 personas también tenían programada una segunda dosis.

Exfuncionarios y familiares que figuraban en la lista del ‘vacunagate’ Cargo o parentesco Estado en el actual proceso de vacunación oficial del Minsa Martín Vizcarra Cornejo Expresidente Recibió primera dosis Maribel Díaz Cabello Esposa de Martin Vizcarra En el padrón César Vizcarra Cornejo Hermano de Martín Vizcarra Recibió dos dosis Pilar Mazzetti Soler Exministra de Salud Primera dosis programada Elizabeth Astete Rodríguez Exministra de Relaciones Exteriores Primera dosis programada Luis Suárez Ognio Exviceministro de Salud Pública Segunda dosis programada Inés Caro Kahn Esposa de Luis Suárez No está en el padrón, pero informaban que lo estará Víctor Bocángel Puclla Exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud En el padrón Alejandro Aguinaga Recuenco Congresista por Fuerza Popular En el padrón Arturo Jarama Alvan Funcionario de la Cancillería que formó parte del comité encargado de la negociación de las vacunas Primera dosis programada Darlene Mendizabal Quiñones Esposa de Arturo Jarama Primera dosis programada Víctor Mendizabal Quiñones Cuñado de Arturo Jarama Recibió dos dosis Francisco Tenya Hasegawa Exsecretario general de la Cancillería Primera dosis programada Javier Sánchez-Checa Salazar Exjefe de Gabinete Ministerial de Cancillería Primera dosis programada Manuel Gonzales Chávez Subdirector de la Cancillería Primera dosis programada Rafael Suárez Peña Asesor diplomático en Cancillería Primera dosis programada Víctor Raúl Cuba Oré Exdirector de Cooperación Internacional del Minsa Recibió dos dosis Ciro Maguiña Vargas Exvicedecano del Colegio Médico Recibió dos dosis Danilo Céspedes Medrano Exjefe de Gabinete Ministerial del Minsa Segunda dosis programada José Mongilardi Fuchs Laboratorios Americanos Recibió dos dosis

*Información actualizada hasta el 27 de junio del 2021, antes que el Minsa los retire del padrón tras revelarse el caso de Martín Vizcarra.

Sacados del padrón

Tras revelarse el caso de Martín Vizcarra, el ministro de Salud, Óscar Ugarte anunció que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) excluirá del padrón de vacunación al expresidente, al exviceministro Suarez y las más de 470 personas que recibieron de manera irregular la vacuna de Sinopharm. “Que el exviceministro [Luis Suárez] no se dé la molestia de ir el 30 [de junio] porque no va a estar en el padrón y no va a ser vacunado y que el señor Vizcarra no vaya a intentar ser vacunado con la segunda dosis como ha hecho con la primera dosis” , afirmó Ugarte.

Este Diario pudo corroborar que las personas que, hasta el domingo 27 de junio aparecían en el padrón, habían desaparecido para la tarde del lunes 28 de junio.

Además, 53 personas tenían programada la primera dosis para los meses de mayo, junio y julio. Entre ellos figuraban las exministras de Salud, Pilar Mazzetti y Patricia García; la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete; María del Carmen Suarez, hermana de Luis Suarez; María Cecilia Blume; el infectólogo Eduardo Gotuzzo; Rita Abanto Rojas, exjefa de equipo del Despacho Ministerial del Minsa, entre otros.

La Unidad de Periodismo de Datos también encontró que 294 personas de la lista del vacunagate se encontraban en el padrón de vacunación. Entre ellos resalta el investigador Germán Málaga; el virtual congresista por Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga; Mónica Pun Chinarro, quien al menos hasta el 2019 era parte de la OPS/OMS; Daniel Wiebering Gianoli, socio del laboratorio Suiza Lab; Fabrizio Orellana Aznaran y Fhariddy Orellana Aznaran, hijo del gerente administrativo y apoderado legal de Suiza Lab, Sergio Orellana; Luis Antonio Suarez, y Mario y María Acha Suarez, hijo y sobrinos de Luis Suarez.

En tanto, 39 personas no figuraban en el padrón, pero les informaban que los integrarían y que estuvieran atentos. Sólo 13 personas de la lista no tenían su documento registrado en dicho padrón. Tras lo anunciado por el ministro Óscar Ugarte, el padrón Pongo el Hombro se encuentra actualizado y ya no figuran las 487 personas del vacunagate. Sin embargo, más de 50 personas se han visto beneficiadas con dosis extras.

Intentamos comunicarnos con Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, pero al cierre del informe no contestaron.

Consecuencia políticas

En el Congreso, el legislador Jim Ali Mamani (Nueva Constitución), elaboró dos borradores de mociones: en una propone que se invite al pleno a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y en la segunda, propone que se le interpele. En ambos casos por la vacunación de Martín Vizcarra.

También se ha presentado una moción multipartidaria invitando a a la próxima sesión del pleno del congreso a Violeta Bermúdez Valdivia, y al ministro de Salud, Óscar Ugarte. El texto pide explicar la “inclusión en el padrón nacional de vacunación a las personas que estuvieron involucradas en la inmunización irregular con dosis de Sinopharm, caso ‘vacunagate’, conforme se evidenció con la reciente vacunación del expresidente Martin Vizcarra Cornejo. Plan Nacional de Vacunación que asegure la inoculación de la población priorizada, con la dotación de las vacunas contra la COVID-19, que deberá ejecutar el próximo gobierno”.

Esta última moción es firmada por miembros de Acción Popular, Frente Amplio, Frepap y Fuerza Popular.

Asimismo, Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, remitió oficios pidiendo explicaciones sobre el tema, y aseguró que no es suficiente con que se haya retirado del padrón a las personas relacionadas en el ‘vacunagate’. El pleno del Congreso sesionará este miércoles y jueves.

