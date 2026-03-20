LEGADO Y FUTURO

EL FUTURO: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

El Perú tiene las condiciones para liderar en infraestructura transformadora, que impulse la adaptación climática y atraiga inversiones en sectores clave como el transporte ferroviario, energía limpia y gestión hídrica sostenible.

¿CÓMO HA COMPARTIDO EL REINO UNIDO SUS MEJORES PRÁCTICAS?

- Asesoría técnica integral, para la entrega de una cartera estimada en $ 10 mil millones a través de G2G, y ahora llevando el enfoque a las APP.

- Asistencia técnica a través de programas del gobierno británico por más de $ 10 millones en el periodo 2023-2027 (UK SIP, UK PACT, etc).

- Despliegue experto de las principales entidades de infraestructura del Reino Unido al gobierno peruano.

- Mesa de Trabajo en Infraestructura (Task Force), en camino a su 10ma edición.

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