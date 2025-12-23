Durante años, los contratos de seguros se han percibido como documentos largos, llenos de términos complejos y poco claros para la mayoría de las personas. Esa dificultad para entender lo que se contrata terminó por alejar a muchos usuarios de una protección que debería ser simple y accesible. Frente a esto, Pacífico Seguros decidió repensar la manera en que comunica sus pólizas y avanzar hacia una experiencia más clara y cercana.

La compañía presentó su nuevo formato de pólizas claras y visuales. Es una transformación en la forma de explicar los beneficios, combinando diseño con un lenguaje pensando en la gente.

PENSADO PARA SER ENTENDIDO

El nuevo formato parte de una idea central: seguir hablando en letras grandes. Pacífico tradujo lo complejo a lo cotidiano. Para lograrlo, reorganizó la información de sus pólizas, priorizando lo que realmente necesita saber el cliente y dejando de lado los textos legales tradicionales, con la finalidad de que el cliente entienda su seguro sin esfuerzo.

María José Alfaro, gerente de Seguros Embebidos e Innovación de Pacífico Seguros, aseguró que “se ha reducido en un 90% el uso de palabras técnicas y acortado el tiempo de lectura de 30 minutos a menos de siete”. Esto permite que los clientes entiendan claramente qué cubre su seguro, qué no cubre y cómo usarlo, desde el primer momento.

Los resultados de las pruebas con usuarios muestran el impacto: la comprensión de las pólizas prácticamente se duplicó, pasando de un puntaje promedio de 4 sobre 10 a 9 sobre 10. Un avance que mejora la experiencia del cliente y contribuye a generar mayor confianza en un sector donde la claridad sigue siendo clave.

MEJORAS QUE IMPACTAN A MILES DE CLIENTES

El primer producto en aplicar este nuevo formato es el Seguro de Protección de Tarjetas, uno de los más masivos del portafolio de Pacífico Seguros. Hoy, más de 70 mil clientes al mes ya reciben sus pólizas bajo esta versión simplificada, principalmente a través de canales como BCP y Yape.

“Este lanzamiento no es solo una nueva póliza, sino una nueva forma de crear seguros. La claridad y la transparencia nos permiten romper barreras de acceso y acercar el seguro a más personas”, señaló Verónica Aita, gerente de Líneas Personales de Pacífico Seguros.

Con más de dos millones de asegurados en este producto, la meta de la compañía es alcanzar los cinco millones para el 2028, extendiendo este formato visual y amigable a sus productos futuros.

Asimismo, durante el evento de lanzamiento, los asistentes participaron la dinámica “Experiencia Legal Design”, que los invitó a transformar frases técnicas de pólizas antiguas en mensajes simples y fáciles de entender. Un ejercicio que evidenció cómo pequeños cambios en el lenguaje puede marcar una gran diferencia.

Con esta iniciativa, Pacífico Seguros refuerza su compromiso por una comunicación más clara y una experiencia centrada en las personas. Conoce sobre el nuevo formato de pólizas y el enfoque de Legal Design en www.pacifico.com.pe .

Reportaje publicitario