La limpieza del hogar no solo consiste en mantener los espacios ordenados y libres de suciedad. También tiene que ver con cómo nos sentimos y disfrutamos cada ambiente, y el aroma forma parte de esa experiencia. Por eso, al elegir productos de limpieza, muchas familias consideran también las fragancias que acompañan su rutina.

“A veces, una casa que huele rico es ese pequeño impulso que necesitas para abrir la puerta, invitar a tus amigas, ponerte bonita para salir, tener ganas de hacer deporte o tan solo disfrutar de tu espacio”, señala Rocío Oyanguren creadora de contenidos y autora de “Yo Madre”. Para ella, mantener un hogar agradable también tiene que ver con las emociones que despiertan sus espacios y con las ganas de disfrutarlos.

Poett cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de fragancias y busca responder a los gustos y preferencias de sus consumidores a través de nuevas propuestas para el hogar. Según explica Matías Puente Solari, director de marketing de The Clorox Company de Pacífico Sur. En línea con esta búsqueda de experiencias más frescas y agradables para el hogar, Poett presenta Splash de Sandía, que recoge el interés por los aromas frutales, que vienen ganando protagonismo en otras categorías y se asocian con sensaciones de frescura, vitalidad y bienestar. El director de marketing destaca la apuesta de la marca por seguir marcando la diferencia a través de la innovación, combinando fragancias únicas con beneficios superiores y relevantes para sus consumidores.

Este nuevo aroma busca aportar una sensación de frescura a los espacios y hacer más agradable la rutina de limpieza.

“Splash de Sandía se caracteriza por un aroma frutal, fresco y vibrante, que aporta una personalidad diferente a la limpieza cotidiana. Es una invitación a transformar una tarea habitual en un momento más agradable”, el director de marketing.

Con Splash de Sandía, Poett amplía su variedad de opciones aromáticas con una alternativa frutal que se suma a su portafolio. Tras este lanzamiento, la marca cuenta con ocho fragancias en el canal moderno y siete en el tradicional. El producto está disponible en cuatro presentaciones: 550 ml, 900 ml, 1.8 L y 4.5 L.

Uno de los atributos de Splash de Sandía es que ofrece hasta 24 horas de fragancia. “Este beneficio es especialmente relevante para el consumidor peruano, que no solo valora la limpieza de sus espacios, sino también poder disfrutar de un hogar agradable y perfumado durante más tiempo”, señala Matías Puente. Según la información de la marca, este atributo ha sido testeado en laboratorio y aplica bajo instrucción de uso directo.

Además de elegir una fragancia que agrade, mantener los ambientes limpios requiere incorporar algunos hábitos a la rutina. Por eso, Rocío Oyanguren recomienda ventilar los espacios a diario, evitar que la suciedad se acumule y prestar atención a superficies y zonas que suelen quedar olvidadas, como los baños y los rincones. También aconseja elegir productos que respondan a las necesidades de limpieza y dejen un aroma agradable.

Al final, disfrutar de un hogar agradable también está relacionado con los pequeños detalles que forman parte de la vida cotidiana. Los aromas, los espacios y las experiencias que compartimos en casa contribuyen a crear esa sensación de bienestar. Porque, como señala Oyanguren, una casa que huele bien también invita a disfrutarla.

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