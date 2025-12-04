Hay momentos en los que una decisión marca el inicio de algo distinto: tomar un camino desconocido, enfrentar un nuevo desafío o volver a conectar con aquello que nos inspira. Ese espíritu de movimiento es el que Ford trae al Perú con “Ready Set Ford”, su nuevo posicionamiento global que pone en valor el potencial de las personas y la manera en que cada una encuentra su propio rumbo. La marca inicia así una etapa que busca acompañar esas historias cotidianas y extraordinarias a través de experiencias diseñadas para cada estilo de vida.

Este relanzamiento se grafica en un spot que destaca momentos en los que las personas se impulsan a sí mismas a ir un paso más allá, ya sea en el trabajo, en una aventura fuera de la ciudad o en la búsqueda de nuevos desafíos. Y las escenas están representadas por tres íconos de la marca, como F-150™, Bronco® y Mustang™, referentes de los segmentos de pick-ups, SUVs y deportivos.

UNA CAMPAÑA GLOBAL CON ESPÍRITU LOCAL

“Ready Set Ford” es la primera campaña global de la marca en más de una década. Su mensaje integral no solo reafirma la identidad de Ford en todo el mundo, sino que también adapta su comunicación al estilo y las necesidades de cada mercado. En Sudamérica, la campaña fue desarrollada por Wieden+Kennedy regional, con piezas que destacan los vehículos disponibles en países como Perú, donde el espíritu aventurero y la búsqueda de experiencias auténticas son características de sus clientes.

Además, el concepto invita a las personas a explorar su potencial y atreverse a avanzar. Marcel Bueno, director de Marketing de Ford Sudamérica, explica que se trata de un enfoque que ya forma parte del ADN de la compañía. Es una estrategia que abarca innovación, diseño, servicios y experiencias pensadas para quienes buscan más que un medio de transporte, un aliado que los acompañe en su propósito.

POTENCIAL HUMANO AL CENTRO DE LA MARCA

El posicionamiento global también plantea una actualización completa del lenguaje visual y de la identidad de Ford, uniendo todos los elementos de comunicación bajo una misma visión inspiradora. Esta nueva expresión refuerza la idea de que cada persona tiene la capacidad de superar sus límites. La campaña lo refleja con escenas que celebran decisiones cotidianas y extraordinarias, desde asumir un nuevo reto hasta volver a conectar con la naturaleza o perseguir un objetivo personal.

En ese camino, F-150™, Bronco® y Mustang™ no solo son vehículos protagonistas, sino que representan distintas maneras de vivir, según las pasiones y necesidades de cada conductor. De este modo, “Ready Set Ford” se convierte en una invitación a activar ese impulso interior y avanzar hacia lo que sigue.

Ford inicia una nueva etapa en Perú con una propuesta que combina emoción, propósito y un enfoque centrado en las personas. Conoce más sobre el concepto “Ready Set Ford”, sus implicancias y cómo esta nueva etapa se hace presente en el mercado local, a través de ford.pe .

