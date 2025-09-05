La noche de este domingo, 7 de septiembre, el cielo regalará un espectáculo astronómico que no pasa desapercibido: un eclipse total de Luna, fenómeno que transformará el satélite en la popularmente llamada “Luna de Sangre”. Se trata de uno de los eventos más esperados del mes y que podrá observarse sin necesidad de instrumentos especiales.

En España, el fenómeno tendrá una particularidad, ya que será visible en gran parte del territorio con diferentes matices según la región. La expectación crece ante la oportunidad de contemplar este fenómeno natural único que coincide, además, con la luna llena de septiembre. A continuación, te contamos cuándo se llevará a cabo este evento y en qué parte de España será visible.

¿A QUÉ HORA SE PRODUCIRÁ EL ECLIPSE LUNAR?

El eclipse parcial dará inicio a las 18:27 horas y se prolongará hasta las 21:56. La fase total, en la que la Luna quedará completamente teñida de un tono rojizo, comenzará a las 19:31 y alcanzará su punto máximo a las 20:11, finalizando a las 20:53 horas.

¿DESDE QUÉ LUGARES DE ESPAÑA SE PODRÁ OBSERVAR?

La visibilidad no será igual en todo el territorio. En la península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna aparecerá ya eclipsada, por lo que se apreciará la fase final de la totalidad, aunque no el inicio. En cambio, en las zonas más occidentales de Galicia y en Canarias, el satélite asomará justo después de haber terminado la totalidad, de modo que solo se observarán las últimas fases parciales.

¿CÓMO SE PUEDE VER EL ECLIPSE DE MANERA SEGURA?

Para disfrutar del fenómeno no se requiere ningún equipo especial: se puede observar directamente a simple vista, sin riesgo alguno para la salud ocular. La recomendación principal es elegir un sitio elevado, libre de edificios u obstáculos, y con la menor contaminación lumínica posible para apreciar mejor el color rojizo característico.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE LUNAR Y QUÉ TIPOS EXISTEN?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite, lo que solo sucede en fase de luna llena. Dependiendo del grado de cobertura, se distinguen tres tipos principales:

Eclipse total: la Luna entra completamente en la sombra central de la Tierra y se torna rojiza.

la Luna entra completamente en la sombra central de la Tierra y se torna rojiza. Eclipse parcial: solo una parte de la superficie lunar se oscurece.

solo una parte de la superficie lunar se oscurece. Eclipse penumbral: la Luna atraviesa únicamente la penumbra, generando un oscurecimiento leve que en ocasiones pasa desapercibido.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LUNA LLENA DE SEPTIEMBRE?

El plenilunio de septiembre es conocido como la “Luna de la Cosecha”, ya que antiguamente los agricultores aprovechaban su luminosidad para continuar recogiendo cultivos como el maíz durante las noches. Este nombre proviene de tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica y fue popularizado en el siglo XIX gracias al Farmer’s Almanac, que incorporó esas denominaciones en sus calendarios lunares, según informa El Mundo.