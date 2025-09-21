El cielo tendrá un espectáculo especial este 21 de septiembre de 2025 con el último eclipse solar del año. Este fenómeno, que se presentará de forma parcial, podrá apreciarse en zonas específicas del hemisferio sur y coincidirá casi en fecha con el cambio de estación marcado por el equinoccio. Aunque Argentina no estará dentro de la franja donde podrá observarse en directo, habrá alternativas para seguirlo de cerca.

Este evento astronómico despertará gran interés porque en algunos puntos la Luna cubrirá una porción muy significativa del Sol, oscureciendo el día de manera notable. Para quienes se encuentren fuera de la trayectoria principal, incluyendo Sudamérica, habrá transmisiones en vivo que permitirán no perderse este fenómeno único. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL ECLIPSE SOLAR PARCIAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025?

El eclipse tendrá una duración total cercana a las cuatro horas y media. Comenzará a las 17:29 (Tiempo Universal) y terminará a las 21:53 (TU). El instante de mayor magnitud será a las 19:41 (TU), cuando la Luna llegue a cubrir hasta el 80% del disco solar en las zonas más favorecidas, según informa el diario Clarín.

¿CÓMO VER EL ECLIPSE DESDE ARGENTINA?

En Argentina no será posible contemplar el eclipse de manera directa, ya que la trayectoria se ubica mucho más al sur del continente. Sin embargo, el fenómeno se podrá seguir a través de plataformas digitales y medios especializados que transmitirán en vivo todo su desarrollo. Según el horario local, los momentos clave serán:

Inicio: 14:29

Punto máximo: 16:41

Final: 18:53

¿EN QUÉ LUGARES SERÁ MÁS VISIBLE ESTE FENÓMENO ASTRONÓMICO?

La máxima visibilidad se dará sobre áreas del hemisferio sur. Las estaciones e islas en la Antártida serán las que registren las fracciones más grandes del Sol oculto. También se apreciará de forma llamativa en la costa este de Australia, Macquarie Island y en distintas ciudades de Nueva Zelanda, como Auckland, Wellington y Christchurch, donde el porcentaje de cobertura variará entre el 60% y el 73%. En cambio, países insulares como Tuvalu, Samoa y Fiyi verán una versión parcial de menor magnitud.

¿POR QUÉ SE LLAMA ECLIPSE SOLAR PARCIAL?

De acuerdo con lo que explican organismos especializados, este tipo de eclipse ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra no quedan perfectamente alineados. Como resultado, solo una parte del Sol queda cubierta por la Luna y se percibe con la forma de una media luna brillante en el cielo. En esta ocasión no será ni total ni anular, sino estrictamente parcial.

¿CÓMO OBSERVAR ESTE EVENTO ASTRONÓMICO CORRECTAMENTE?

Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Por eso, es imprescindible utilizar gafas especiales certificadas o filtros solares aprobados para observación. También pueden emplearse métodos indirectos, como proyectores caseros, prismáticos con filtro o cajas estenopeicas que permiten ver la proyección sin riesgo.

¿CUÁNDO SERÁN LOS PRÓXIMOS ECLIPSES?

Tras este evento, el siguiente eclipse solar ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y será anular, visible solo en la Antártida. Más adelante, el 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse total que se observará de forma completa en países como Rusia, Groenlandia, Islandia y España. Gran parte de Europa, África y Norteamérica podrán apreciar una fase parcial de este fenómeno que promete ser uno de los más espectaculares de la década.