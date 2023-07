Un inesperado anuncio ha remecido el mundo del streaming. Se trata del comunicado que ha realizado AuronPlay. El creador de contenidos anunció que en un año se retirará de Twitch; en otras palabras, el streamer ya no estaría más en la plataforma desde el 1 de julio de 2024, luego de varias negociaciones con la empresa de Amazon.

Luego de protagonizar una enorme polémica a inicios de año y marcar un periodo de incertidumbre sobre lo que sucederá con su personaje en un futuro, el creador de contenido catalán decidió finalmente cerrar su etapa en los directos, a pesar de convertirse en uno de los más grandes de la plataforma.

“A partir de ahí, retomaremos muy probablemente los vídeos de YouTube que es algo que, francamente, me apetece”, manifestó para alegría de sus seguidores, ya que mantiene la posibilidad de mantenerse activo en redes sociales y no desaparecerá por completo.

“Lo podría haber hecho ya, pero me apetecía un año más en Twitch, porque no me quiero ir aún”, reveló AuronPlay quien después de revelar su decisión dejó asombrado a sus miles de fanáticos.

“Tengo muchos vídeos pendientes y muchas cosas guardadas para el día de mañana”, manifestó el streamer quien aún mantiene sus deseos de continuar con los directos y modificar su estilo de contenido.

A pesar de ello, ha significado una triste noticia para sus fieles seguidores, debido a que sus creaciones de contenido para Twitch han marcado un estilo que muchos extrañarán. Y aunque es una mala noticia por los fans, es una buena noticia para la plataforma morada, que a pesar de la amenaza de Kick, ha logrado retener a uno de sus grandes figuras, según recoge 20 minutos.

¿Cuáles son los planes de AuronPlay en su última etapa en Twitch?

Al culminar su etapa en Twitch y abandonar los directos, podrá abordar los vídeos que aún tiene pendiente en YouTube. En este sentido, el influencer ha confirmado que seguirá creando contenido hasta las últimas consecuencias, regresando a la plataforma que lo vio nacer.

El primer plan de AuronPlay es cerrar su etapa de un año como streamer, debido a la fecha de finalización de su contrato. Luego retomará la creación de contenido en la plataforma de YouTube, en la cual dará a conocer sus nuevos vídeos.

¿Por qué los streamers están alejándose de Twitch?

Auron no es el único que dejará Twitch para regresar a Youtube y ello abre la gran pregunta de cuál es el motivo que está alejando a los influencers de esta plataforma.

El streamer español más popular de Twitch, Ibai Llanos, comentó que también tiene pensando a la plataforma de directos de Google, con el objetivo de brindar material de calidad que no se pueden realizar en directo.

IlloJuan es otro streamer que luego de desaparecer más de un año del mundo del streaming en el cual no subió ningún contenido, quiere regresar por la puerta grande con un proyecto que viene preparando desde diciembre de 2021.