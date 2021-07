Ícono del siglo XX, Marilyn Monroe no puede dejar de estar presente en la cultura pop y, en esta ocasión, Netflix prepara una película biográfica en su honor. Sin embargo, el lanzamiento del producto que llevará por nombre ‘Blonde’ aún no tiene fecha de estreno, pero algunos detalles ya han sido revelados.

Quien dé vida a la modelo, actriz y cantante norteamericana será Ana de Armas, quien posee en su experiencia títulos como ‘Blade Runner 2049’ (2017), ‘Knives Out’ (2019) -que le ha merecido varios premios- e incluso ‘Mi villano favorito’ (2010) en su versión tanto en inglés como en español.

La cinta será basada en la novela homónima que Joyce Carol Oates publicase en 1999. La dirección estará a cargo de Andrew Dominik -autor de ‘The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford’- y será una producción exclusiva para Netflix.

Cabe destacar que el papel que ahora interpretará la cubana estuvo pensado para Naomi Watts lo realice hace diez años; sin embargo, esta rechazó el reto e incluso se barajó la participación de Jessica Chastain como sustituta, pero fue De Armas quien finalmente se quedara con el protagónico.

Según lo que explicó la revista especializada ‘Variety’, Netflix habría tomado la decisión de aplazar, nuevamente, la esperada producción por al menos un par de años y la fecha no ha sido siquiera revelada.

