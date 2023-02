Después de la partida de Jin al ejército a finales de 2022, el ARMY ha quedado preocupado respecto a quién será el próximo de BTS en enlistarse. En este sentido, Jimin, uno de los más jóvenes de la banda, ya estaría pensando en su fecha de ingreso.

Desde inicios del 2023, todos los miembros de BTS han aprovechado el descanso temporal de la banda para concentrarse en sus carreras de solistas, ya sea en el mundo de la moda, de la televisión o de la música.

Como prueba de ello, tenemos a Jimin como nuevo embajador de la lujosa marca Dior, a Jungkook quien tuvo la oportunidad de cantar en el Mundial Qatar 2022 y a Taehyung protagonizando un reality show coreano para Disney+. A pesar de los planes a futuro que pueda tener cada uno, todos tendrán que cumplir en algún momento su obligación como ciudadanos surcoreanos.

Ahora, aunque aún falta dos años para que Jimin cumpla 30, el idol podría comenzar desde antes su entrenamiento, puesto que se espera que el reencuentro de los siete integrantes sea cuando él cumpla el límite de edad para cumplir con dicha obligación, según informa Sensacine.

Para que todo encaje con sus calendarios, Jimin prestaría servicio militar alrededor de junio de 2024, para que lo finalice en diciembre de 2025. Claro que esta fecha podría variar según los planes que él tenga, ya sea iniciarlo más temprano para salir antes de que finalice el año o esperar para seguir consolidándose como solista.

Más allá de los rumores, lo cierto es que todavía tendremos que esperar para ver a BTS reunido, pero mientras eso sucede podemos disfrutar de su música en Youtube y esperar que alguna plataforma suba a su lista de contenido el reciente documental de la banda, “BTS: Yet to Come in Cinemas”.