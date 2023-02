La cantautora británica Adele reconoció en más de una oportunidad ser una gran fanática del actor y exluchador Dwayne Jonhson “The Rock” por lo que sorprendió a muchos su encuentro durante la ceremonia de los premios Grammy.

En diciembre de 2021, la intérprete de ‘Easy On Me’ reveló incluso que llegaría a llorar si conocía al ex campeón de la WWE ya que a pesar de vivir durante varios años en Beverly Hills nunca había tenido la oportunidad de cruzarse con él.

“Yo era la mayor fan de la lucha libre cuando era más joven”, dijo durante una aparición en el canal de YouTube NikkieTutorials.

“El otro día me envió flores porque él y su mujer no pudieron ir a mi concierto. Literalmente, ¡casi me caigo de la silla!”, agregó.

Su primer encuentro

Durante la ceremonia de los premios Grammy, el presentador del evento, Trevor Noah, se acercó a la mesa de Adele e indicó que quería presentar a alguien llamado “The Rock”.

“Esta es una de las cosas más extrañas que descubrí: la persona a la que Adele siempre ha querido conocer, pero nunca lo ha hecho, es Dwayne Johnson”, comentó el presentador.

Tras ello, bromeó indicando que en el lugar no había nadie con ese nombre pero si alguien llamado ‘The Rock’.

El exluchador se acercó por detrás de Adele y la saludó con una gran sonrisa y abrazo y luego compartió con ella y su novio Rich Paul.

“¡Adele conoce a The Rock Jonhson, The Rock conoce a Adele! Está bien, ustedes dos se conocen, ¡tenemos que mantener el espectáculo en movimiento!”, afirmó el presentador.

The Rock le entregó premio

Este no fue el único encuentro entre los reconocidos artistas, ya que minutos después, Dwayne Johnson le entregó a Adele el premio a la Mejor interpretación Pop con el tema ‘Easy on me’.

“Sube aquí, mejor amiga Adele”, aseguró ‘The Rock’, antes de darle su gramófono número 17.

