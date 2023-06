Hace unos días, Arturo Vidal llegó a Chile para sumarse a los trabajos de la Selección Chilena con miras al partido amistoso contra República Dominicana que se llevará a cabo este viernes en Viña del Mar. El volante nacional decidió conversar con los medios de comunicación y se refirió a su complicado presente en Flamengo, donde actualmente es suplente.

ARTURO VIDAL: ¿EL VOLANTE CHILENO REGRESA A COLO COLO?

Arturo Vidal reveló que no seguirá más en Flamengo de Brasil al término de la temporada. “Tengo contrato hasta diciembre, después voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre”, detalló el futbolista.

“Me encantaría volver (a Chile), pero queda mucho. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en los tres campeonatos que tenemos y después pensar bien las cosas”, explicó el “Rey”, quien no adelantó posibilidades de un eventual retorno a Colo Colo.

ARTURO VIDAL: ¿QUÉ DIJO SOBRE SU PRESENTE EN FLAMENGO?

El volante nacional en su dialogo con los medios de comunicación se refirió a su complejo presente en Flamengo, donde es suplente. “Claramente para la gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero yo me siento súper bien, estoy al cien por ciento. Es una decisión técnica que hay que aceptar”, dijo.

“No la comparto, pero es lo que el entrenador quiere. Lo importante es que el equipo está bien, tenemos 22 jugadores de primer nivel”, sostuvo el chileno, quien reconoció “estar muy tranquilo. Esta vez me está tocando así, pero si me toca jugar de titular saben que siempre doy el máximo. Estoy muy contento y el viernes van a ver cómo estoy”.

ARTURO VIDAL: MAMÁ DEL VOLANTE DESEA QUE SU HIJO RETORNE A COLO COLO

La mamá de Arturo Vidal, Jacqueline Pardo, llamó la atención de muchos en las redes sociales por pedir que su hijo vuelva a Colo Colo. “¡Cuánto sueño con verte nuevamente con esta camiseta, mi bebé! Te amo”, escribió en una publicación mediante su cuenta de Instagram.

No obstante, para que se logre el retorno de Vidal al Cacique no es suficiente con el deseo de su madre. Y es que, el entrenador en divisiones inferiores, Hugo González, brindó unas declaraciones para un medio chileno donde aseguró que los albos tendrán que armar un equipo competitivo para que esto se concrete.

“La decisión es de Arturo, no de la mamá, es el jugador el que tiene la última palabra. Y Arturo como dijo anteriormente, quiere venir a un proyecto, para pelear títulos internacionales”, dijo el otrora defensor de Colo Colo en la década de los 80. En ese contexto es que agrega que “deben estar los jugadores para pelear con equipos extranjeros. Principalmente eso es lo que quiere Arturo, sentir algo así, por eso no sé si será ahora”.