Arturo Vidal reflexiona sobre el mal momento de Chile y se refiere a posible regreso ante la selección peruana

Chile sigue sin levantar cabeza. Por la octava jornada de las Eliminatorias, el equipo dirigido por Ricardo Gareca cayó sorpresivamente en condición de local ante Bolivia por 2-1. En este contexto, uno de los que se mostró más críticos con el desempeño de dicha selección fue Arturo Vidal. El futbolista de Colo Colo volvió a reaccionar en vivo al encuentro de su país y se refirió a un posible regreso ante Perú en la próxima fecha doble de las Clasificatorias.

“Faltan los grandes. Falta el King”, le empezó diciendo Vidal a su hijo en plena transmisión en vivo. “Ya me voy a recuperar completamente y volveré a la Selección”, agregó el chileno, quien minuto a minuto expresaba su frustración por el desempeño de su selección.

“Yo voy a estar mejor para los partidos con Perú y Venezuela”, sentenció el exBarcelona. El centrocampista bastante hincapié en una posible vuelta suya a ‘La Roja’ para lo próxima fecha de las Eliminatorias. Recordemos que Chile actualmente se ubica penúltimo en la tabla con tan solo cinco puntos.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre las críticas que le hizo Arturo Vidal?

Luego de la derrota que sufrió Chile ante Argentina por la séptima fecha, el ‘Tigre’ fue consultado por las críticas que recibió de parte de Vidal. El argentino no generó polémica y dio una respuesta para poner transmitir calma.

“Vidal es una voz autorizada... Yo no tengo nada que decir”. Yo no tengo nada que decir. Son visiones diferentes. Mi rol es representar a la Selección Nacional, y no me permitiría polemizar ni con colegas ni con jugadores; son simplemente opiniones”, dijo Gareca en conferencia.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

Martes 10 de setiembre

- Colombia 2-1 Argentina / Finalizado

- Chile 1-2 Bolivia / Finalizado

- Ecuador 1-0 Perú / Finalizado

- Venezuela 0-0 Uruguay / Finalizado

- Paraguay 1-0 Brasil / Finalizado

Cómo se jugará la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias 2026

Fecha 9

10 de octubre de 2024

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Chile vs Brasil

Perú vs Uruguay

Fecha 10

15 de octubre de 2024

Colombia vs Chile

Paraguay vs Venezuela

Uruguay vs Ecuador

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú